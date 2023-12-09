В Британии назвали главную причину, почему Украина не получит военные корабли от Запада

Express: ВСУ не получат корабли от Запада, поскольку их может перехватить РФ

09 декабря 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Чтобы доставить корабли на Украину, придется пройти через Черное море Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы поставить на Украину корабли, Западу придется проходить через Черное море и находиться в международных водах, где российским военным ничего не может помешать перехватить их. Об этом заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексон. «Чтобы доставить корабли на Украину, им (Западу — прим. URA.RU) придется пройти через Черное море, находиться в международных водах, и что может помешать русским попытаться перехватить их по пути? Я думаю, что с точки зрения поставок кораблей на Украину существует гораздо больше опасностей, чем с любым другим видом оборудования», — сказал Джексон в украинскому изданию Express.co.uk. По его словам, предоставление военных кораблей Украине в условиях бушующего конфликта является маловероятным вариантом. Украина все настойчивее подталкивает своих зарубежных партнеров к тому, чтобы те начали поставку американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35, рассказал военный обозреватель Харрисон Касс. В ВСУ боятся возможностей российской авиации. Сейчас Москва использует только 300 единиц техники. Европейские чиновники уверены, что страны Европы не смогут заменить американскую помощь в виде финансирования и поставок военной техники, которая играет важную роль для Украины. В то же время европейские власти заявили о намерении продолжать поддерживать Украину в ближайшие месяцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы поставить на Украину корабли, Западу придется проходить через Черное море и находиться в международных водах, где российским военным ничего не может помешать перехватить их. Об этом заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексон. «Чтобы доставить корабли на Украину, им (Западу — прим. URA.RU) придется пройти через Черное море, находиться в международных водах, и что может помешать русским попытаться перехватить их по пути? Я думаю, что с точки зрения поставок кораблей на Украину существует гораздо больше опасностей, чем с любым другим видом оборудования», — сказал Джексон в украинскому изданию Express.co.uk. По его словам, предоставление военных кораблей Украине в условиях бушующего конфликта является маловероятным вариантом. Украина все настойчивее подталкивает своих зарубежных партнеров к тому, чтобы те начали поставку американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35, рассказал военный обозреватель Харрисон Касс. В ВСУ боятся возможностей российской авиации. Сейчас Москва использует только 300 единиц техники. Европейские чиновники уверены, что страны Европы не смогут заменить американскую помощь в виде финансирования и поставок военной техники, которая играет важную роль для Украины. В то же время европейские власти заявили о намерении продолжать поддерживать Украину в ближайшие месяцы.