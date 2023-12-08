Стало известно о состоянии родителей и ребенка, пострадавших на пожаре в поселке «Аэропорт-2»

Мать детей, погибших на пожаре в челябинском поселке, находится в реанимации

Семья смогла спастись благодаря старшему сыну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика, погибших в ночь на 9 декабря во время пожара в поселке «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска, находится в реанимации ожогового отделения. Об это URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«34-летняя женщина находится в реанимации ожогового отделения в больнице Металлургического района. Ее восьмилетний сын и 35-летний муж находятся там же в стационаре», — сообщил источник.

Как стало известно URA.RU, первым около часу ночи проснулся старший сын, который криком разбудил родителей. В углу, где стоял включенный на ночь электрообогреватель, полыхал огонь. Он охватил половину комнаты, где спали двое маленьких детей. Отец вывел жену и сына на улицу, попытался вернуться в дом за другими детьми, но в это время с потолка стали падать горящие части дома. Тогда мужчина побежал к соседу, чтобы тот вызвал пожарных.

Семья переехала в Челябинск из Курганской области. Отец имеет пять судимостей, в том числе за вымогательство, похищение личных документов, кражу и грабеж. Мать не судима.

В ночь на 9 декабря в частном доме в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде произошел пожар, из-за которого обрушилась крыша дома. Погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по части третье статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). ГУ МЧС России по Челябинской области выступило с экстренным обращением из-за пожаров.