08 декабря 2023

Стало известно о состоянии родителей и ребенка, пострадавших на пожаре в поселке «Аэропорт-2»

Мать детей, погибших на пожаре в челябинском поселке, находится в реанимации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, вызов врача, скорая помошь
Семья смогла спастись благодаря старшему сыну Фото:

Мать четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика, погибших в ночь на 9 декабря во время пожара в поселке «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска, находится в реанимации ожогового отделения. Об это URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«34-летняя женщина находится в реанимации ожогового отделения в больнице Металлургического района. Ее восьмилетний сын и 35-летний муж находятся там же в стационаре», — сообщил источник.

Как стало известно URA.RU, первым около часу ночи проснулся старший сын, который криком разбудил родителей. В углу, где стоял включенный на ночь электрообогреватель, полыхал огонь. Он охватил половину комнаты, где спали двое маленьких детей. Отец вывел жену и сына на улицу, попытался вернуться в дом за другими детьми, но в это время с потолка стали падать горящие части дома. Тогда мужчина побежал к соседу, чтобы тот вызвал пожарных.

Семья переехала в Челябинск из Курганской области. Отец имеет пять судимостей, в том числе за вымогательство, похищение личных документов, кражу и грабеж. Мать не судима.

В ночь на 9 декабря в частном доме в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде произошел пожар, из-за которого обрушилась крыша дома. Погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по части третье статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). ГУ МЧС России по Челябинской области выступило с экстренным обращением из-за пожаров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика, погибших в ночь на 9 декабря во время пожара в поселке «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска, находится в реанимации ожогового отделения. Об это URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «34-летняя женщина находится в реанимации ожогового отделения в больнице Металлургического района. Ее восьмилетний сын и 35-летний муж находятся там же в стационаре», — сообщил источник. Как стало известно URA.RU, первым около часу ночи проснулся старший сын, который криком разбудил родителей. В углу, где стоял включенный на ночь электрообогреватель, полыхал огонь. Он охватил половину комнаты, где спали двое маленьких детей. Отец вывел жену и сына на улицу, попытался вернуться в дом за другими детьми, но в это время с потолка стали падать горящие части дома. Тогда мужчина побежал к соседу, чтобы тот вызвал пожарных. Семья переехала в Челябинск из Курганской области. Отец имеет пять судимостей, в том числе за вымогательство, похищение личных документов, кражу и грабеж. Мать не судима. В ночь на 9 декабря в частном доме в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде произошел пожар, из-за которого обрушилась крыша дома. Погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по части третье статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). ГУ МЧС России по Челябинской области выступило с экстренным обращением из-за пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...