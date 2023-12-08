В Непале прошли стажировку 12 педагогов из ЯНАО

Двенадцать педагогов вернулось из образовательной поездки в Непал. В течение недели они проходили практику преподавания в международной среде, сообщили в мэрии.
«Учителя из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Салехарда, Лабытнанги и Губкинского в течение недели обменивались опытом проведения билингвальных уроков и знакомились с практиками преподавания иностранных языков в международной школе L.R.I. города Катманду», — подытожили на сайте ведомства.
Поездка была организована по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Региональный институт развития образования сотрудничает с Центром педагогического мастерства и Центром языков стран Европы и Азии, благодаря чему стажировка стала возможной.
Ученики трех школ ЯНАО познакомятся с восточной культурой. Задача — интегрировать восточное направление в образовательную систему региона.
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