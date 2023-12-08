08 декабря 2023

В Непале прошли стажировку 12 педагогов из ЯНАО

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Педагоги из ЯНАО прошли стажировку в Непале Фото:

Двенадцать педагогов вернулось из образовательной поездки в Непал. В течение недели они проходили практику преподавания в международной среде, сообщили в мэрии.

«Учителя из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Салехарда, Лабытнанги и Губкинского в течение недели обменивались опытом проведения билингвальных уроков и знакомились с практиками преподавания иностранных языков в международной школе L.R.I. города Катманду», — подытожили на сайте ведомства.

Поездка была организована по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Региональный институт развития образования сотрудничает с Центром педагогического мастерства и Центром языков стран Европы и Азии, благодаря чему стажировка стала возможной.

Ученики трех школ ЯНАО познакомятся с восточной культурой. Задача — интегрировать восточное направление в образовательную систему региона.

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Двенадцать педагогов вернулось из образовательной поездки в Непал. В течение недели они проходили практику преподавания в международной среде, сообщили в мэрии. «Учителя из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Салехарда, Лабытнанги и Губкинского в течение недели обменивались опытом проведения билингвальных уроков и знакомились с практиками преподавания иностранных языков в международной школе L.R.I. города Катманду», — подытожили на сайте ведомства. Поездка была организована по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Региональный институт развития образования сотрудничает с Центром педагогического мастерства и Центром языков стран Европы и Азии, благодаря чему стажировка стала возможной. Ученики трех школ ЯНАО познакомятся с восточной культурой. Задача — интегрировать восточное направление в образовательную систему региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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