В Непале прошли стажировку 12 педагогов из ЯНАО

Педагоги из ЯНАО прошли стажировку в Непале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двенадцать педагогов вернулось из образовательной поездки в Непал. В течение недели они проходили практику преподавания в международной среде, сообщили в мэрии.

«Учителя из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Салехарда, Лабытнанги и Губкинского в течение недели обменивались опытом проведения билингвальных уроков и знакомились с практиками преподавания иностранных языков в международной школе L.R.I. города Катманду», — подытожили на сайте ведомства.

Поездка была организована по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Региональный институт развития образования сотрудничает с Центром педагогического мастерства и Центром языков стран Европы и Азии, благодаря чему стажировка стала возможной.

Ученики трех школ ЯНАО познакомятся с восточной культурой. Задача — интегрировать восточное направление в образовательную систему региона.