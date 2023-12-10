The Times: США нанесли удар в спину Зеленскому

10 декабря 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Отношение к Владимиру Зеленскому становится негативным в республиканской партии США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Для украинского президента Владимира Зеленского решение США о блокировке проекта помощи Украины — удар в спину. Об этом сообщили в газете The Times. «Именно на фоне этой токсичной смеси слухов и политического предательства в Киеве республиканцы в Конгрессе США на прошлой неделе нанесли свой собственный удар. Разгневанные тем, что они считали неспособностью президента США Джо Байдена справиться с незаконной массовой миграцией, они отомстили, отменив законопроект о финансировании, который включал столь необходимую помощь Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что причиной голосования по блокировке проекта помощи Киеву стало то, что накануне несколько сенаторов-республиканцев покинули секретный брифинг по Украине в знак протеста против отсутствия обсуждения вопросов безопасности собственных границ США. Зеленский должен был выступить перед ними по видеосвязи, однако в последний момент отменил встречу. Отношение к украинскому президенту в республиканской партии становится все более враждебным. Ранее сенатор Митт Ромни сообщил, что Владимиру Зеленскому было бессмысленно выступать онлайн на брифинге. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что конгресс США сделает России «рождественский подарок», если откажется помогать Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для украинского президента Владимира Зеленского решение США о блокировке проекта помощи Украины — удар в спину. Об этом сообщили в газете The Times. «Именно на фоне этой токсичной смеси слухов и политического предательства в Киеве республиканцы в Конгрессе США на прошлой неделе нанесли свой собственный удар. Разгневанные тем, что они считали неспособностью президента США Джо Байдена справиться с незаконной массовой миграцией, они отомстили, отменив законопроект о финансировании, который включал столь необходимую помощь Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что причиной голосования по блокировке проекта помощи Киеву стало то, что накануне несколько сенаторов-республиканцев покинули секретный брифинг по Украине в знак протеста против отсутствия обсуждения вопросов безопасности собственных границ США. Зеленский должен был выступить перед ними по видеосвязи, однако в последний момент отменил встречу. Отношение к украинскому президенту в республиканской партии становится все более враждебным. Ранее сенатор Митт Ромни сообщил, что Владимиру Зеленскому было бессмысленно выступать онлайн на брифинге. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что конгресс США сделает России «рождественский подарок», если откажется помогать Украине.