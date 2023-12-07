07 декабря 2023

Кэмерон: отказ США помогать Украине станет рождественским подарком России

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США сделают рождественский подарок России, если откажутся помогать Украине, заявил Дэвид Кэмерон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конгресс США сделает России «рождественский подарок», если откажется помогать Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Европейская безопасность — это также американская безопасность. Мы должны передать эти деньги Украине. Я не знаю, как вы, но я не хотел бы делать рождественский подарок России и Китаю, не помогая украинцам», — заявил Кэмерон. Его слова приводит Politico.

По словам главы внешнеполитического ведомства, отсутствию помощи «обрадуются Россия и Китай». Кэмерон также призвал Запад сохранить единство.

В Сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине. Документ не набрал необходимого количества голосов. Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что руководство США жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Бывший американский чиновник Макс Бергманн подчеркнул, что блокировка голосования помощи украинцам приведет к негативным последствиям.

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Конгресс США сделает России «рождественский подарок», если откажется помогать Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Европейская безопасность — это также американская безопасность. Мы должны передать эти деньги Украине. Я не знаю, как вы, но я не хотел бы делать рождественский подарок России и Китаю, не помогая украинцам», — заявил Кэмерон. Его слова приводит Politico. По словам главы внешнеполитического ведомства, отсутствию помощи «обрадуются Россия и Китай». Кэмерон также призвал Запад сохранить единство. В Сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине. Документ не набрал необходимого количества голосов. Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что руководство США жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Бывший американский чиновник Макс Бергманн подчеркнул, что блокировка голосования помощи украинцам приведет к негативным последствиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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