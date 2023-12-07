Кэмерон: отказ США помогать Украине станет рождественским подарком России

07 декабря 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

США сделают рождественский подарок России, если откажутся помогать Украине, заявил Дэвид Кэмерон Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конгресс США сделает России «рождественский подарок», если откажется помогать Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Европейская безопасность — это также американская безопасность. Мы должны передать эти деньги Украине. Я не знаю, как вы, но я не хотел бы делать рождественский подарок России и Китаю, не помогая украинцам», — заявил Кэмерон. Его слова приводит Politico . По словам главы внешнеполитического ведомства, отсутствию помощи «обрадуются Россия и Китай». Кэмерон также призвал Запад сохранить единство. В Сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине. Документ не набрал необходимого количества голосов. Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что руководство США жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Бывший американский чиновник Макс Бергманн подчеркнул, что блокировка голосования помощи украинцам приведет к негативным последствиям.

Конгресс США сделает России «рождественский подарок», если откажется помогать Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Европейская безопасность — это также американская безопасность. Мы должны передать эти деньги Украине. Я не знаю, как вы, но я не хотел бы делать рождественский подарок России и Китаю, не помогая украинцам», — заявил Кэмерон. Его слова приводит Politico. По словам главы внешнеполитического ведомства, отсутствию помощи «обрадуются Россия и Китай». Кэмерон также призвал Запад сохранить единство. В Сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине. Документ не набрал необходимого количества голосов. Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что руководство США жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Бывший американский чиновник Макс Бергманн подчеркнул, что блокировка голосования помощи украинцам приведет к негативным последствиям.