Курганские власти опровергли массовое увольнение врачей из больницы

Депздрав Курганской области: медики забрали заявления об увольнении после беседы

Из больницы планировали уволиться два терапевта и две медсестры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области после беседы с главврачом Лебяжьевской районной больницы два терапевта и две медсестры забрали свои заявления об уходе. По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, на этот поступок их побудила усталость. Соответствующая дискуссия развернулась во время прямой линии с губернатором области Вадимом Шумковым.

«Заявления об увольнении по собственному желанию поступали 8 декабря от двух врачей-терапевтов и двух медицинских сестер (Лебяжьевской больницы — прим. URA.RU). Главным врачом проведена беседа с данными врачами, заявления отозвали, мотивация увольнения — усталость. Других инцидентов не было», — пояснили в ведомстве в ответ на вопрос местных жителей о массовом увольнении персонала. Трансляция с Шумков велась в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас Лебяжьевская больница работает в обычном режиме. Помощь населению оказывается, подчеркнули в пресс-службе депздрава.

В Курганской области по указу губернатора реализуется комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. В частности, Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой сферы. Власти уделяют особое внимание строительскую и ремонту медицинских учреждений. По инициативе команды Шумкова, в следующем году на здравоохранение планируют потратить более трех миллиардов рублей из областного бюджета. В конце ноября Курган попал в топ городов России по качеству медобслуживания. В депздраве отмечали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее, а лечить местных жителей приезжают врачи из других регионов.