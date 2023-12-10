10 декабря 2023
09 декабря 2023

Курганские власти опровергли массовое увольнение врачей из больницы

Депздрав Курганской области: медики забрали заявления об увольнении после беседы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, медицина
Из больницы планировали уволиться два терапевта и две медсестры Фото:

В Курганской области после беседы с главврачом Лебяжьевской районной больницы два терапевта и две медсестры забрали свои заявления об уходе. По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, на этот поступок их побудила усталость. Соответствующая дискуссия развернулась во время прямой линии с губернатором области Вадимом Шумковым.

«Заявления об увольнении по собственному желанию поступали 8 декабря от двух врачей-терапевтов и двух медицинских сестер (Лебяжьевской больницы — прим. URA.RU). Главным врачом проведена беседа с данными врачами, заявления отозвали, мотивация увольнения — усталость. Других инцидентов не было», — пояснили в ведомстве в ответ на вопрос местных жителей о массовом увольнении персонала. Трансляция с Шумков велась в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас Лебяжьевская больница работает в обычном режиме. Помощь населению оказывается, подчеркнули в пресс-службе депздрава.

В Курганской области по указу губернатора реализуется комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. В частности, Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой сферы. Власти уделяют особое внимание строительскую и ремонту медицинских учреждений. По инициативе команды Шумкова, в следующем году на здравоохранение планируют потратить более трех миллиардов рублей из областного бюджета. В конце ноября Курган попал в топ городов России по качеству медобслуживания. В депздраве отмечали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее, а лечить местных жителей приезжают врачи из других регионов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области после беседы с главврачом Лебяжьевской районной больницы два терапевта и две медсестры забрали свои заявления об уходе. По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, на этот поступок их побудила усталость. Соответствующая дискуссия развернулась во время прямой линии с губернатором области Вадимом Шумковым. «Заявления об увольнении по собственному желанию поступали 8 декабря от двух врачей-терапевтов и двух медицинских сестер (Лебяжьевской больницы — прим. URA.RU). Главным врачом проведена беседа с данными врачами, заявления отозвали, мотивация увольнения — усталость. Других инцидентов не было», — пояснили в ведомстве в ответ на вопрос местных жителей о массовом увольнении персонала. Трансляция с Шумков велась в соцсети «ВКонтакте». Сейчас Лебяжьевская больница работает в обычном режиме. Помощь населению оказывается, подчеркнули в пресс-службе депздрава. В Курганской области по указу губернатора реализуется комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. В частности, Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой сферы. Власти уделяют особое внимание строительскую и ремонту медицинских учреждений. По инициативе команды Шумкова, в следующем году на здравоохранение планируют потратить более трех миллиардов рублей из областного бюджета. В конце ноября Курган попал в топ городов России по качеству медобслуживания. В депздраве отмечали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее, а лечить местных жителей приезжают врачи из других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...