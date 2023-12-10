Болгария рискует остаться без нефти, взяв контроль над заводом «Лукойла»

10 декабря 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

В Болгарии усомнились в способности госслужб страны эффективно управлять активами «Лукойла» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госструктуры Болгарии не смогут эффективно управлять активами компании «Лукойл», в случае если они перейдут под контроль властей. Это приведет к нехватке нефтяных ресурсов в стране, поделился мнением болгарсикй премьер-министр Николай Денков. «Если представителю государства (в совете директоров — прим. URA.RU) придется взять на себя контроль над заводом „Лукойла“, то самой большой опасностью для завода может оказаться нехватка нефти. Это может иметь тяжелые последствия для рынка топлива в стране, а потеряет от этого все общество», — отметил Николай Денков в интервью телеканалу BTV . В «Лукойле» подчеркивали, что занялись пересмотром стратегии в отношении болгарских активов и обсуждают возможность продажи бизнеса из-за изменившихся условий деятельности предприятия в республике. В заявлении говорилось, что пересмотр является «следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов». Евросоюз принял пакет санкций в отношении РФ, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. В Болгарии созвали Совет безопасности из-за планов «Лукойла» отказаться от использования нефти из России при производстве топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе (Болгария).

Госструктуры Болгарии не смогут эффективно управлять активами компании «Лукойл», в случае если они перейдут под контроль властей. Это приведет к нехватке нефтяных ресурсов в стране, поделился мнением болгарсикй премьер-министр Николай Денков. «Если представителю государства (в совете директоров — прим. URA.RU) придется взять на себя контроль над заводом „Лукойла“, то самой большой опасностью для завода может оказаться нехватка нефти. Это может иметь тяжелые последствия для рынка топлива в стране, а потеряет от этого все общество», — отметил Николай Денков в интервью телеканалу BTV. В «Лукойле» подчеркивали, что занялись пересмотром стратегии в отношении болгарских активов и обсуждают возможность продажи бизнеса из-за изменившихся условий деятельности предприятия в республике. В заявлении говорилось, что пересмотр является «следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов». Евросоюз принял пакет санкций в отношении РФ, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. В Болгарии созвали Совет безопасности из-за планов «Лукойла» отказаться от использования нефти из России при производстве топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе (Болгария).