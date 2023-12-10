10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Соликамске заключенные ИК-1 обжалуют приговор экс-сотруднику, который их избил

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, тюрьма, колючая проволка
Бывшего сотрудника соликамской ИК-1 осудили за превышение полномочий Фото:

Осужденные Бобомурод Пайшанов и Дмитрий Вдовин из ИК-1 в Соликамске (Пермский край) просят ужесточить наказание издевавшемуся над ними экс-сотруднику учреждения Артуру Хромцову. Об этом рассказала адвокат заключенных Анастасия Шардакова.

«В суд направлена апелляционная жалоба на приговор бывшему начальнику службы безопасности соликамской колонии колонии Артуру Хромцову. Защита просит назначить более суровое наказание», — пояснила Анастасия Шардакова в интервью Properm.

Храмцов получил 3,5 года условно за превышение полномочий. В центре скандала соликамская колония оказалась после видео, попавшего в соцсеть. На был запечатлен Хромцов, который избивал привязанного осужденного. После Храмцов уволился из учреждения, а в ИК-1 сменилось руководство. В системе ФСИН Хромцов отработал 11 лет.

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Осужденные Бобомурод Пайшанов и Дмитрий Вдовин из ИК-1 в Соликамске (Пермский край) просят ужесточить наказание издевавшемуся над ними экс-сотруднику учреждения Артуру Хромцову. Об этом рассказала адвокат заключенных Анастасия Шардакова. «В суд направлена апелляционная жалоба на приговор бывшему начальнику службы безопасности соликамской колонии колонии Артуру Хромцову. Защита просит назначить более суровое наказание», — пояснила Анастасия Шардакова в интервью Properm. Храмцов получил 3,5 года условно за превышение полномочий. В центре скандала соликамская колония оказалась после видео, попавшего в соцсеть. На был запечатлен Хромцов, который избивал привязанного осужденного. После Храмцов уволился из учреждения, а в ИК-1 сменилось руководство. В системе ФСИН Хромцов отработал 11 лет. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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