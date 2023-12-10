В РФ хотят запретить повсеместное катание на тюбинге

В России нужно ограничить повсеместное катание на тюбингах из-за слишком высокого риска травм. Этот вид отдыха нужно перенести в специально отведенные для этого места, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
«В России катание на тюбингах надо сделать составляющей аттракционов. Это будет определенное место, где можно будет безопасно прокатиться», — пояснила Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете».
Зима только началась, а сообщений о травмах после катания на тюбингах поступает много, отмечает Буцкая. По мнению травматолога Сергея Кузнецова, тюбинг является одним из опасных развлечений зимой.
Тюбинг представляет собой надувные санки для катания по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Этот вид активного отдыха появился в 1820 году.
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