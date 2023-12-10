10 декабря 2023

В РФ хотят запретить повсеместное катание на тюбинге

Депутат Буцкая: в РФ катание на тюбингах надо сделать составляющей аттракционов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детская игровая комната. Курган, игровая комната, дети, тюбинг, замания
Кататься на тюбингах можно только на специальных площадках, считает Татьяна Буцкая Фото:

В России нужно ограничить повсеместное катание на тюбингах из-за слишком высокого риска травм. Этот вид отдыха нужно перенести в специально отведенные для этого места, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«В России катание на тюбингах надо сделать составляющей аттракционов. Это будет определенное место, где можно будет безопасно прокатиться», — пояснила Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете».

Зима только началась, а сообщений о травмах после катания на тюбингах поступает много, отмечает Буцкая. По мнению травматолога Сергея Кузнецова, тюбинг является одним из опасных развлечений зимой.

Тюбинг представляет собой надувные санки для катания по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Этот вид активного отдыха появился в 1820 году.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России нужно ограничить повсеместное катание на тюбингах из-за слишком высокого риска травм. Этот вид отдыха нужно перенести в специально отведенные для этого места, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «В России катание на тюбингах надо сделать составляющей аттракционов. Это будет определенное место, где можно будет безопасно прокатиться», — пояснила Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете». Зима только началась, а сообщений о травмах после катания на тюбингах поступает много, отмечает Буцкая. По мнению травматолога Сергея Кузнецова, тюбинг является одним из опасных развлечений зимой. Тюбинг представляет собой надувные санки для катания по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Этот вид активного отдыха появился в 1820 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...