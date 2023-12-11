Запад оставит Зеленского без подарка на Рождество

Al Jazeera: у США закончились деньги для помощи Украине

11 декабря 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

В Конгрессе США не торопятся выделять для Киева деньги на военную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский просил у США и Европейского союза выделить стране финансовую помощь до Рождества. Но в Белом доме ему ответили, что у страны закончились средства на данные цели. «Высокопоставленный чиновник из Белого дома предупредил, что у Вашингтона закончились деньги для Украины», — передает Al Jazeera . По данным телеканала, Конгресс США не торопится выделять новые средства на помощь Киеву. Подобные мысли постепенно посещают и европейские страны. В прошлом месяце Зеленский озвучил три желания для зарубежных стран: он запросил 20,5 миллиарда долларов от Европейского Союза, еще 61,4 миллиарда долларов у США на военные расходы, а также приглашение Евросоюза для начала переговоров о вступлении в блок. Президент Украины просил, чтобы все его желания исполнились до Рождества. Но, видимо, ни одно из них уже не сбудется, отмечает Al Jazeera. Ранее сообщалось, что Конгресс не согласовал ни одного пакета помощи для Украины. Порядка 50% американцев считают финансовую помощь Киеву чрезмерной. Такую статистику показал опрос, проведенный социологами Мичиганского университета. Такой уровень несогласных с политикой президента США Джо Байдена связан с состоянием американской экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский просил у США и Европейского союза выделить стране финансовую помощь до Рождества. Но в Белом доме ему ответили, что у страны закончились средства на данные цели. «Высокопоставленный чиновник из Белого дома предупредил, что у Вашингтона закончились деньги для Украины», — передает Al Jazeera. По данным телеканала, Конгресс США не торопится выделять новые средства на помощь Киеву. Подобные мысли постепенно посещают и европейские страны. В прошлом месяце Зеленский озвучил три желания для зарубежных стран: он запросил 20,5 миллиарда долларов от Европейского Союза, еще 61,4 миллиарда долларов у США на военные расходы, а также приглашение Евросоюза для начала переговоров о вступлении в блок. Президент Украины просил, чтобы все его желания исполнились до Рождества. Но, видимо, ни одно из них уже не сбудется, отмечает Al Jazeera. Ранее сообщалось, что Конгресс не согласовал ни одного пакета помощи для Украины. Порядка 50% американцев считают финансовую помощь Киеву чрезмерной. Такую статистику показал опрос, проведенный социологами Мичиганского университета. Такой уровень несогласных с политикой президента США Джо Байдена связан с состоянием американской экономики.