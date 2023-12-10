В Тюмени резко подорожали квартиры в новостройках

11 декабря 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Спрос на квартиры в новостройках вырос на 36% за год Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 20%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Недвижимость». Однако отмечается и рост спроса и предложений на первичном рынке. «В Тюмени спрос на квартиры в новостройках вырос на 36% за год. В то же время предложение на первичном рынке Тюмени на „Авито Недвижимости“ по сравнению с ноябрем 2022 года увеличилось в 2,3 раза (+129%), а квартиры подорожали на 20%», — рассказали аналитики компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожали студии и двухкомнатные квартиры. Стоимость недвижимости выросла на 3,43% и 3,4% соответственно. При этом риелторы отмечали понижение цен на трехкомнатные квартиры.

В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 20%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Недвижимость». Однако отмечается и рост спроса и предложений на первичном рынке. «В Тюмени спрос на квартиры в новостройках вырос на 36% за год. В то же время предложение на первичном рынке Тюмени на „Авито Недвижимости“ по сравнению с ноябрем 2022 года увеличилось в 2,3 раза (+129%), а квартиры подорожали на 20%», — рассказали аналитики компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожали студии и двухкомнатные квартиры. Стоимость недвижимости выросла на 3,43% и 3,4% соответственно. При этом риелторы отмечали понижение цен на трехкомнатные квартиры.