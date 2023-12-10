10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Тюмени резко подорожали квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство. Тюмень, кран, строительный кран, новострой, строительство, ипотека, новостройки, стройка, кран строительный, кран башенный, многоэтажное строительство
Спрос на квартиры в новостройках вырос на 36% за год Фото:

В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 20%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Недвижимость». Однако отмечается и рост спроса и предложений на первичном рынке.

«В Тюмени спрос на квартиры в новостройках вырос на 36% за год. В то же время предложение на первичном рынке Тюмени на „Авито Недвижимости“ по сравнению с ноябрем 2022 года увеличилось в 2,3 раза (+129%), а квартиры подорожали на 20%», — рассказали аналитики компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожали студии и двухкомнатные квартиры. Стоимость недвижимости выросла на 3,43% и 3,4% соответственно. При этом риелторы отмечали понижение цен на трехкомнатные квартиры.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 20%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Недвижимость». Однако отмечается и рост спроса и предложений на первичном рынке. «В Тюмени спрос на квартиры в новостройках вырос на 36% за год. В то же время предложение на первичном рынке Тюмени на „Авито Недвижимости“ по сравнению с ноябрем 2022 года увеличилось в 2,3 раза (+129%), а квартиры подорожали на 20%», — рассказали аналитики компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожали студии и двухкомнатные квартиры. Стоимость недвижимости выросла на 3,43% и 3,4% соответственно. При этом риелторы отмечали понижение цен на трехкомнатные квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...