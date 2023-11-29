29 ноября 2023

В Тюмени подорожали студии и двухкомнатные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки.Тюмень, многоэтажка, строительство, новостройки, стройка, новостройка
Цена на студии и «двушки» в новостройках выросла на 3,4% Фото:

В Тюмени за месяц резко подорожали студии и двухкомнатные квартиры в новостройках. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи» в своем отчете. Прирост составил +3, 43% и +3,4 соответственно.

«В ноябре увеличилась средняя цена на квартиры всех форматов. В большей степени на форматы студии (+3,43%) и 2-комнатные квартиры (+3,4%)», — указано в исследовании риелторов.

При этом незначительное понижение цены аналитики отметили на трехкомнатные квартиры. Уменьшение составило -0,4%.

По мнению риелторов, постоянно повышающаяся цена на студии и двухкомнатные квартиры обусловлена их высокой маржинальностью. Такой тип жилья считается одним из лидеров на рынке. Поскольку охватывает широкие слои населения — от студентов и одиноких пенсионеров до семей с детьми.

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В Тюмени за месяц резко подорожали студии и двухкомнатные квартиры в новостройках. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи» в своем отчете. Прирост составил +3, 43% и +3,4 соответственно. «В ноябре увеличилась средняя цена на квартиры всех форматов. В большей степени на форматы студии (+3,43%) и 2-комнатные квартиры (+3,4%)», — указано в исследовании риелторов. При этом незначительное понижение цены аналитики отметили на трехкомнатные квартиры. Уменьшение составило -0,4%. По мнению риелторов, постоянно повышающаяся цена на студии и двухкомнатные квартиры обусловлена их высокой маржинальностью. Такой тип жилья считается одним из лидеров на рынке. Поскольку охватывает широкие слои населения — от студентов и одиноких пенсионеров до семей с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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