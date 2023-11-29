В Тюмени подорожали студии и двухкомнатные квартиры

30 ноября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Цена на студии и «двушки» в новостройках выросла на 3,4% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за месяц резко подорожали студии и двухкомнатные квартиры в новостройках. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи» в своем отчете. Прирост составил +3, 43% и +3,4 соответственно. «В ноябре увеличилась средняя цена на квартиры всех форматов. В большей степени на форматы студии (+3,43%) и 2-комнатные квартиры (+3,4%)», — указано в исследовании риелторов. При этом незначительное понижение цены аналитики отметили на трехкомнатные квартиры. Уменьшение составило -0,4%. По мнению риелторов, постоянно повышающаяся цена на студии и двухкомнатные квартиры обусловлена их высокой маржинальностью. Такой тип жилья считается одним из лидеров на рынке. Поскольку охватывает широкие слои населения — от студентов и одиноких пенсионеров до семей с детьми.

В Тюмени за месяц резко подорожали студии и двухкомнатные квартиры в новостройках. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи» в своем отчете. Прирост составил +3, 43% и +3,4 соответственно. «В ноябре увеличилась средняя цена на квартиры всех форматов. В большей степени на форматы студии (+3,43%) и 2-комнатные квартиры (+3,4%)», — указано в исследовании риелторов. При этом незначительное понижение цены аналитики отметили на трехкомнатные квартиры. Уменьшение составило -0,4%. По мнению риелторов, постоянно повышающаяся цена на студии и двухкомнатные квартиры обусловлена их высокой маржинальностью. Такой тип жилья считается одним из лидеров на рынке. Поскольку охватывает широкие слои населения — от студентов и одиноких пенсионеров до семей с детьми.