Дмитрий Калинин из Екатеринбурга доехал на советском мотоцикле «Урал» до поселка Юго-Камский под Пермью в почти что 40-градусный мороз. На столь экстремальное путешествие он решился ради участия в мотофестивале «Пермская муть».
«Выехали из Екатеринбурга при -37. Ближе к Перми потеплело до -30, ехать стало намного легче. На самой поляне в Юго-Камском опять -37, благо ночуем мы в теплой рыбацкой палатке с печкой», — поделился мотопутешественник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
Без поломок не обошлось, в самом начале пути, еще в Свердловской области, мотоцикл заглох. Вышел из строя один датчик. После быстрого ремонта экстремальное путешествие продолжилось уже без происшествий. В пути мотоциклиста сопровождал товарищ на автомобиле. Общий пробег по морозу составил 850 километров со средней скоростью 90 километров в час. В таком режиме «Урал» расходовал в среднем 9 литров на 100 километров. Организаторы фестиваля отметили мотоциклиста наградой. Ему вручили специальный приз «Мутный отморозок»
Ранее URA.RU сообщало, что пермский турист-экстремал рассказал, как выжить на морозе. Он поделился практическими советами поведения в аномальные холода.
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