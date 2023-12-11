Житель Екатеринбурга в 40-градусный мороз доехал до Перми на советском мотоцикле. Фото

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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Экстремальное путешествие заняло 11 часов Фото:

Дмитрий Калинин из Екатеринбурга доехал на советском мотоцикле «Урал» до поселка Юго-Камский под Пермью в почти что 40-градусный мороз. На столь экстремальное путешествие он решился ради участия в мотофестивале «Пермская муть».

«Выехали из Екатеринбурга при -37. Ближе к Перми потеплело до -30, ехать стало намного легче. На самой поляне в Юго-Камском опять -37, благо ночуем мы в теплой рыбацкой палатке с печкой», — поделился мотопутешественник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

Без поломок не обошлось, в самом начале пути, еще в Свердловской области, мотоцикл заглох. Вышел из строя один датчик. После быстрого ремонта экстремальное путешествие продолжилось уже без происшествий. В пути мотоциклиста сопровождал товарищ на автомобиле. Общий пробег по морозу составил 850 километров со средней скоростью 90 километров в час. В таком режиме «Урал» расходовал в среднем 9 литров на 100 километров. Организаторы фестиваля отметили мотоциклиста наградой. Ему вручили специальный приз «Мутный отморозок»

Ранее URA.RU сообщало, что пермский турист-экстремал рассказал, как выжить на морозе. Он поделился практическими советами поведения в аномальные холода.

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Дмитрий Калинин из Екатеринбурга доехал на советском мотоцикле «Урал» до поселка Юго-Камский под Пермью в почти что 40-градусный мороз. На столь экстремальное путешествие он решился ради участия в мотофестивале «Пермская муть». «Выехали из Екатеринбурга при -37. Ближе к Перми потеплело до -30, ехать стало намного легче. На самой поляне в Юго-Камском опять -37, благо ночуем мы в теплой рыбацкой палатке с печкой», — поделился мотопутешественник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Без поломок не обошлось, в самом начале пути, еще в Свердловской области, мотоцикл заглох. Вышел из строя один датчик. После быстрого ремонта экстремальное путешествие продолжилось уже без происшествий. В пути мотоциклиста сопровождал товарищ на автомобиле. Общий пробег по морозу составил 850 километров со средней скоростью 90 километров в час. В таком режиме «Урал» расходовал в среднем 9 литров на 100 километров. Организаторы фестиваля отметили мотоциклиста наградой. Ему вручили специальный приз «Мутный отморозок» Ранее URA.RU сообщало, что пермский турист-экстремал рассказал, как выжить на морозе. Он поделился практическими советами поведения в аномальные холода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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