06 декабря 2023

Челябинская область вошла в список регионов с дефицитом вакцин от кори и коклюша

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области зафиксирован дефицит поливакцин Фото:

Челябинская область попала в перечень из 12 регионов с острым дефицитом вакцин от кори и коклюша на фоне активного роста числа зараженных. Моновакцина от кори есть, однако медики советуют подождать поступления многокомпонентного состава.

«В больницах 12 регионов России начался острый дефицит вакцин от кори и коклюша. На фоне активного роста зараженных. Конкретно: Челябинская, Новосибирская, Кемеровская, Свердловская, Брянская, Калининградская, Архангельская, Вологодская, Калужская и Тульская. Плюсом — Карелия и Татарстан», — передает telegram-канал «Mash».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задерживается поставка комбинированной вакцины от кори — дивакцины «корь-паротит» или тривакцины «корь-краснуха-паротит». Сроки поставки перенесены с ноября на декабрь. Губернатор Челябинской области во время прямой линии отметил, что монокомпонентная вакцина от кори есть, но отсутствуют многокомпонентные вакцины. Тем временем заболеваемость коклюшем в области стала выше в 2,7 раза, чем среднемноголетний уровень. В регионе за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы.

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Челябинская область попала в перечень из 12 регионов с острым дефицитом вакцин от кори и коклюша на фоне активного роста числа зараженных. Моновакцина от кори есть, однако медики советуют подождать поступления многокомпонентного состава. «В больницах 12 регионов России начался острый дефицит вакцин от кори и коклюша. На фоне активного роста зараженных. Конкретно: Челябинская, Новосибирская, Кемеровская, Свердловская, Брянская, Калининградская, Архангельская, Вологодская, Калужская и Тульская. Плюсом — Карелия и Татарстан», — передает telegram-канал «Mash». Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задерживается поставка комбинированной вакцины от кори — дивакцины «корь-паротит» или тривакцины «корь-краснуха-паротит». Сроки поставки перенесены с ноября на декабрь. Губернатор Челябинской области во время прямой линии отметил, что монокомпонентная вакцина от кори есть, но отсутствуют многокомпонентные вакцины. Тем временем заболеваемость коклюшем в области стала выше в 2,7 раза, чем среднемноголетний уровень. В регионе за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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