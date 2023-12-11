Авиарейс из ЯНАО в Тюмень будет выполнять дополнительную посадку

Рейс Тарко-Сале — Тюмень будет выполнятся с технической пересадкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, сомон эйр, авиалинии таджикистана, посадка самолета, самолет
Техническая пересадка рейса будет в Сургуте Фото:

Авиарейсы Тарко-Сале (ЯНАО) — Тюмень и Тюмень — Тарко-Сале будут выполняться с технической пересадкой в Сургуте. Об этом расказали в пресс-службе Пуровского района.

«Это связано с повышенным спросом на авиаперелеты. Пока рейсы осуществляются в тестовом режиме. Выполнение технической посадки продлит время полета, но при этом позволит продать до десяти дополнительных авиабилетов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района.

Ранее URA.RU сообщало о возобновлении прямых авиарейсов из Тарко-Сале в Тюмень и обратно. Пассажиры смогут воспользоваться перелетом каждый вторник и субботу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиарейсы Тарко-Сале (ЯНАО) — Тюмень и Тюмень — Тарко-Сале будут выполняться с технической пересадкой в Сургуте. Об этом расказали в пресс-службе Пуровского района. «Это связано с повышенным спросом на авиаперелеты. Пока рейсы осуществляются в тестовом режиме. Выполнение технической посадки продлит время полета, но при этом позволит продать до десяти дополнительных авиабилетов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района. Ранее URA.RU сообщало о возобновлении прямых авиарейсов из Тарко-Сале в Тюмень и обратно. Пассажиры смогут воспользоваться перелетом каждый вторник и субботу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...