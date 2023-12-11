Авиарейс из ЯНАО в Тюмень будет выполнять дополнительную посадку

Техническая пересадка рейса будет в Сургуте
Авиарейсы Тарко-Сале (ЯНАО) — Тюмень и Тюмень — Тарко-Сале будут выполняться с технической пересадкой в Сургуте. Об этом расказали в пресс-службе Пуровского района.
«Это связано с повышенным спросом на авиаперелеты. Пока рейсы осуществляются в тестовом режиме. Выполнение технической посадки продлит время полета, но при этом позволит продать до десяти дополнительных авиабилетов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района.
Ранее URA.RU сообщало о возобновлении прямых авиарейсов из Тарко-Сале в Тюмень и обратно. Пассажиры смогут воспользоваться перелетом каждый вторник и субботу.
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