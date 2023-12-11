Авиарейс из ЯНАО в Тюмень будет выполнять дополнительную посадку

Рейс Тарко-Сале — Тюмень будет выполнятся с технической пересадкой

11 декабря 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Техническая пересадка рейса будет в Сургуте Фото: Александр Мамаев © URA.RU Авиарейсы Тарко-Сале (ЯНАО) — Тюмень и Тюмень — Тарко-Сале будут выполняться с технической пересадкой в Сургуте. Об этом расказали в пресс-службе Пуровского района. «Это связано с повышенным спросом на авиаперелеты. Пока рейсы осуществляются в тестовом режиме. Выполнение технической посадки продлит время полета, но при этом позволит продать до десяти дополнительных авиабилетов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района. Ранее URA.RU сообщало о возобновлении прямых авиарейсов из Тарко-Сале в Тюмень и обратно. Пассажиры смогут воспользоваться перелетом каждый вторник и субботу.

Авиарейсы Тарко-Сале (ЯНАО) — Тюмень и Тюмень — Тарко-Сале будут выполняться с технической пересадкой в Сургуте. Об этом расказали в пресс-службе Пуровского района. «Это связано с повышенным спросом на авиаперелеты. Пока рейсы осуществляются в тестовом режиме. Выполнение технической посадки продлит время полета, но при этом позволит продать до десяти дополнительных авиабилетов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации района. Ранее URA.RU сообщало о возобновлении прямых авиарейсов из Тарко-Сале в Тюмень и обратно. Пассажиры смогут воспользоваться перелетом каждый вторник и субботу.