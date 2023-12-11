Медведев: Путину нужно сделать еще очень многое

11 декабря 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин (на фото в центре) имеет колоссальный опыт, заявил Дмитрий Медведев (на фото справа) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году У действующего президента России Владимира Путина остается еще много работы на своем посту. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Путину еще очень многое нужно сделать», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что Россия находится на сложной ступени общественного развития и ей крайне важно иметь такого сильного политика с богатым опытом, как Владимир Путин. Во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах. Он планирует представить основные моменты своей предвыборной программы на «Прямой линии» 14 декабря. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предсказал уверенную победу Владимира Путина на президентских выборах в России в 2024 году. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил поддержку решению действующего президента РФ о выдвижении на новый срок и пожелал ему победы, передают «Дни.ру».

У действующего президента России Владимира Путина остается еще много работы на своем посту. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Путину еще очень многое нужно сделать», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что Россия находится на сложной ступени общественного развития и ей крайне важно иметь такого сильного политика с богатым опытом, как Владимир Путин. Во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах. Он планирует представить основные моменты своей предвыборной программы на «Прямой линии» 14 декабря. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предсказал уверенную победу Владимира Путина на президентских выборах в России в 2024 году. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил поддержку решению действующего президента РФ о выдвижении на новый срок и пожелал ему победы, передают «Дни.ру».