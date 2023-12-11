Четыре тысячи курганских медиков получат специальные выплаты

12 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Медработники из Курганской области получат социальные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медики Курганской области получат специальные социальные выплаты. Отмечают, что такая возможность предоставлена более 4,5 тысячи медработникам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Социального фонда РФ по Курганской области. «Медработники Зауралья уже год получают специальную социальную выплату. На данную меру поддержки имеют право 4,5 тысячи медиков региона. Это сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. На эти цели Соцфонд России по Курганской области направил более 300 миллионов рублей», — указано в посте канала. Сообщается, что для получения выплаты медработнику не нужно обратиться с заявлением. Размер специальных выплат варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Сумма изменяется в зависимости от категории специалист. «Средства на счет работника перечисляются в течение 7 рабочих дней со дня получения данных от медучреждений области», — сообщается в посте Социального фонда. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выплатят по 300 тысяч рублей лучшим учителям и медикам. Такая возможность предназначалась для носителей звания «Почетный работник Курганской области».

Медики Курганской области получат специальные социальные выплаты. Отмечают, что такая возможность предоставлена более 4,5 тысячи медработникам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Социального фонда РФ по Курганской области. «Медработники Зауралья уже год получают специальную социальную выплату. На данную меру поддержки имеют право 4,5 тысячи медиков региона. Это сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. На эти цели Соцфонд России по Курганской области направил более 300 миллионов рублей», — указано в посте канала. Сообщается, что для получения выплаты медработнику не нужно обратиться с заявлением. Размер специальных выплат варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Сумма изменяется в зависимости от категории специалист. «Средства на счет работника перечисляются в течение 7 рабочих дней со дня получения данных от медучреждений области», — сообщается в посте Социального фонда. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выплатят по 300 тысяч рублей лучшим учителям и медикам. Такая возможность предназначалась для носителей звания «Почетный работник Курганской области».