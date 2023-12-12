Убийцу восьмилетней девочки из Тюмени отправили в колонию «Белый лебедь»

12 декабря 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Бережной этапирован из СИЗО Москвы в Пермский край Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Виталий Бережной, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство восьмилетней тюменки Насти Муравьевой, отправлен отбывать наказание в колонию особого режима «Белый лебедь», что в Пермском крае. Об этом сообщает telegram-канал программы «Вести. Дежурная часть». «Тюменский маньяк Виталий Бережной, приговоренный к пожизненному лишению свободы, отправлен отбывать наказание в Пермский край. Он будет содержаться в ИК-2 Соликамска, известной как „Белый лебедь“», — сообщает telegram-канал со ссылкой на собственные источники. Виталий Бережной был признан виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. В конце мая его приговорили к пожизненному сроку. Недавно мужчина заявил, что все равно настаивает на своей невиновности. Ранее он говорил о том, что его пытали для получения признания.

Виталий Бережной, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство восьмилетней тюменки Насти Муравьевой, отправлен отбывать наказание в колонию особого режима «Белый лебедь», что в Пермском крае. Об этом сообщает telegram-канал программы «Вести. Дежурная часть». «Тюменский маньяк Виталий Бережной, приговоренный к пожизненному лишению свободы, отправлен отбывать наказание в Пермский край. Он будет содержаться в ИК-2 Соликамска, известной как „Белый лебедь“», — сообщает telegram-канал со ссылкой на собственные источники. Виталий Бережной был признан виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. В конце мая его приговорили к пожизненному сроку. Недавно мужчина заявил, что все равно настаивает на своей невиновности. Ранее он говорил о том, что его пытали для получения признания.