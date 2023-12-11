В Заксобрании ЯНАО разыграли призы в викторине, посвященной Дню Конституции

12 декабря 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В ЯНАО депутаты Заксобрания определили трех победителей викторины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО подвели итоги конкурса на знание Конституции Российской Федерации. Три победителя получат ценные призы, сообщает пресс-служба окружного Законодательного собрания. «Правильно на все вопросы викторины ответило 58 человек. Только три из них стали обладателем наших сувениров», — сообщает пресс-служба окружного Заксобрания в официальном telegram-канале. Победителями викторины стали: Дзюба Софья из Салехарда, которой достанется блютуз-колонка;

Акушка Ольга из Ноябрьска получит фитнес-браслет;

Матвеевой Марии из Нового Уренгоя достается термос с датчиком температуры. Ранее URA.RU рассказало, что депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев подвел итоги собственного конкурса на знание Конституции РФ. В нем победила Юлия Трифонова из Луганской народной республики, которая пожертвовала выигрыш в пользу многодетной семьи из окружной столицы.

В ЯНАО подвели итоги конкурса на знание Конституции Российской Федерации. Три победителя получат ценные призы, сообщает пресс-служба окружного Законодательного собрания. «Правильно на все вопросы викторины ответило 58 человек. Только три из них стали обладателем наших сувениров», — сообщает пресс-служба окружного Заксобрания в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев подвел итоги собственного конкурса на знание Конституции РФ. В нем победила Юлия Трифонова из Луганской народной республики, которая пожертвовала выигрыш в пользу многодетной семьи из окружной столицы.