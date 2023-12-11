11 декабря 2023

В Заксобрании ЯНАО разыграли призы в викторине, посвященной Дню Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конституция Российской Федерации с изменениями на 2020 год. Клипарт. Екатеринбург, конституция рф, закон, законы рф, конституция российской федерации
В ЯНАО депутаты Заксобрания определили трех победителей викторины Фото:

В ЯНАО подвели итоги конкурса на знание Конституции Российской Федерации. Три победителя получат ценные призы, сообщает пресс-служба окружного Законодательного собрания.

«Правильно на все вопросы викторины ответило 58 человек. Только три из них стали обладателем наших сувениров», — сообщает пресс-служба окружного Заксобрания в официальном telegram-канале.

Победителями викторины стали:

  • Дзюба Софья из Салехарда, которой достанется блютуз-колонка;
  • Акушка Ольга из Ноябрьска получит фитнес-браслет;
  • Матвеевой Марии из Нового Уренгоя достается термос с датчиком температуры.

Ранее URA.RU рассказало, что депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев подвел итоги собственного конкурса на знание Конституции РФ. В нем победила Юлия Трифонова из Луганской народной республики, которая пожертвовала выигрыш в пользу многодетной семьи из окружной столицы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО подвели итоги конкурса на знание Конституции Российской Федерации. Три победителя получат ценные призы, сообщает пресс-служба окружного Законодательного собрания. «Правильно на все вопросы викторины ответило 58 человек. Только три из них стали обладателем наших сувениров», — сообщает пресс-служба окружного Заксобрания в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев подвел итоги собственного конкурса на знание Конституции РФ. В нем победила Юлия Трифонова из Луганской народной республики, которая пожертвовала выигрыш в пользу многодетной семьи из окружной столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...