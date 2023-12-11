В Заксобрании ЯНАО разыграли призы в викторине, посвященной Дню Конституции

В ЯНАО депутаты Заксобрания определили трех победителей викторины
В ЯНАО подвели итоги конкурса на знание Конституции Российской Федерации. Три победителя получат ценные призы, сообщает пресс-служба окружного Законодательного собрания.
«Правильно на все вопросы викторины ответило 58 человек. Только три из них стали обладателем наших сувениров», — сообщает пресс-служба окружного Заксобрания в официальном telegram-канале.
Победителями викторины стали:
- Дзюба Софья из Салехарда, которой достанется блютуз-колонка;
- Акушка Ольга из Ноябрьска получит фитнес-браслет;
- Матвеевой Марии из Нового Уренгоя достается термос с датчиком температуры.
Ранее URA.RU рассказало, что депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев подвел итоги собственного конкурса на знание Конституции РФ. В нем победила Юлия Трифонова из Луганской народной республики, которая пожертвовала выигрыш в пользу многодетной семьи из окружной столицы.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!