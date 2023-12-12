В больнице Кургана готовят палаты для VIP, где они смогут работать по видеосвязи

В курганской больнице оборудуют палаты для VIP-лиц, в которых будет возможность проводить переговоры (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) обустраивают специальные палаты для VIP-пациентов, чтобы у высокопоставленных чиновниках была возможность связываться с коллегами по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местной системой здравоохранения.

«В новых, как их называют, „VIP-палатах“, в БСМП устанавливают большие плазменные панели, чтобы у чиновников и обеспеченных людей была возможность проведения и общения видеоконференцсвязи. Это позволит им вести рабочие переговоры с коллегами прямо в палате», — сообщает источник. При этом инсайдер отмечает, что ремонт и оборудование этих палат длится уже продолжительное время.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. При получении ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что правительство России выделило 200 млн рублей на ремонт больницы скорой помощи в Кургане. Также, после проведенного в 2021 году ремонта на выделенные федеральные средства, курганскими властями дополнительно было направлено еще 14 млн рублей из областного бюджета на капремонт хирургического корпуса БСМП.