Какой будет оборона ВСУ зимой

Аналитик Джерелиевский: на оборону Зеленского требуется 40 млн долларов

13 декабря 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут предугадать, где будет наступление РФ, сказал Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет использовать зимой нацистскую концепцию «городов-крепостей», чтобы сдерживать наступление российских военных. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине, Борис Джерелиевский. Какой будет оборона Украины «Скорее всего Киев использует, по логике немецких нацистов, концепцию фестунгов, или „городов-крепостей“, так как город проще укрепить. В годы Великой Отечественной войны те должны были задерживать наступление Красной Армии, особенно города, которые находились на дорожных коммуникациях, через которые проходили важнейшие транспортные артерии. Я думаю, что нечто подобное будут реализовывать и киевские нацисты. Подобную стратегию мы уже видели в Мариуполе, Артемовске, Авдеевке (ДНР), Северодонецке, Лисичанске (ЛНР)», — отметил Борис Джерелиевский. Однако такая стратегия не сможет работать на территории всей Украины, продолжил эксперт. «В Донбассе очень плотная городская застройка и реализовать эту концепцию достаточно просто. Но уже в Черниговской, Николаевской или Сумской области совсем другая обстановка, есть возможность обходить города и двигаться вперед», — объяснил собеседник агентства. Строительство линии обороны Зеленского провалилось Новость по теме Сколько уйдет времени на создание линии обороны, анонсированной Зеленским По словам военного эксперта, Киев не сможет создать серьезные укрепления. «Ситуация, касающаяся обороны и анонсированной линии Зеленского, сложная для Украины. Возможности для строительства упущены, зимой это делать трудно. По некоторым данным, стоимость этих работ может составить порядка 40 миллиардов долларов. Кроме того, не понятно, где именно строить эту линию обороны. Потому что протяженностью 1700 км — это просто физически невозможно. Линия Мажино (система французских укреплений в 1928—1936 годах на границе с Германией, от Бельфора до Лонгийона) и линия Маннергейма (комплекс оборонительных сооружений в 1920—1930 годы между Финским заливом и Ладогой) строились более 10 лет. Наступление наших войск может произойти с любого направления», — сказал Джерелиевский. Финансирование Украины со стороны стран Запада началось с начала СВО (февраль, 2022 год). Всего за это время на нужды жителей и ВСУ было потрачено порядка 113 миллиардов долларов. По данным Al Jazeera, конгресс США не торопится выделять новые средства на помощь Киеву. Подобные мысли постепенно посещают и лидеров европейских стран. Какое влияние на стратегию Киева окажет США По данным газеты The New York Times, США намерены отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для личных военных консультаций. Американские и украинские военные лидеры ищут новую стратегию для реализации ее в начале 2024 года. Она, по информации издания, будет нацелена на возрождение благосостояния Украины. Приезд в Киев Агуто для разработки новой военной стратегии, не говорит о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, считает аналитик. «В любом случае это будет смещение в сторону регулярных действий. В реальности США не могут предложить им необходимое для полноценных широкомасштабных боевых действий вооружение. Истребители F-16, если бы были переданы, не оказали бы никакого решающего значения на ход боевых действий. Это устаревшие самолеты, которые совершенно не вытягивают ни против наших ПВО, ни против наших современных истребителей», — заключил военный эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина будет использовать зимой нацистскую концепцию «городов-крепостей», чтобы сдерживать наступление российских военных. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине, Борис Джерелиевский. «Скорее всего Киев использует, по логике немецких нацистов, концепцию фестунгов, или „городов-крепостей“, так как город проще укрепить. В годы Великой Отечественной войны те должны были задерживать наступление Красной Армии, особенно города, которые находились на дорожных коммуникациях, через которые проходили важнейшие транспортные артерии. Я думаю, что нечто подобное будут реализовывать и киевские нацисты. Подобную стратегию мы уже видели в Мариуполе, Артемовске, Авдеевке (ДНР), Северодонецке, Лисичанске (ЛНР)», — отметил Борис Джерелиевский. Однако такая стратегия не сможет работать на территории всей Украины, продолжил эксперт. «В Донбассе очень плотная городская застройка и реализовать эту концепцию достаточно просто. Но уже в Черниговской, Николаевской или Сумской области совсем другая обстановка, есть возможность обходить города и двигаться вперед», — объяснил собеседник агентства. По словам военного эксперта, Киев не сможет создать серьезные укрепления. «Ситуация, касающаяся обороны и анонсированной линии Зеленского, сложная для Украины. Возможности для строительства упущены, зимой это делать трудно. По некоторым данным, стоимость этих работ может составить порядка 40 миллиардов долларов. Кроме того, не понятно, где именно строить эту линию обороны. Потому что протяженностью 1700 км — это просто физически невозможно. Линия Мажино (система французских укреплений в 1928—1936 годах на границе с Германией, от Бельфора до Лонгийона) и линия Маннергейма (комплекс оборонительных сооружений в 1920—1930 годы между Финским заливом и Ладогой) строились более 10 лет. Наступление наших войск может произойти с любого направления», — сказал Джерелиевский. Финансирование Украины со стороны стран Запада началось с начала СВО (февраль, 2022 год). Всего за это время на нужды жителей и ВСУ было потрачено порядка 113 миллиардов долларов. По данным Al Jazeera, конгресс США не торопится выделять новые средства на помощь Киеву. Подобные мысли постепенно посещают и лидеров европейских стран. По данным газеты The New York Times, США намерены отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для личных военных консультаций. Американские и украинские военные лидеры ищут новую стратегию для реализации ее в начале 2024 года. Она, по информации издания, будет нацелена на возрождение благосостояния Украины. Приезд в Киев Агуто для разработки новой военной стратегии, не говорит о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, считает аналитик. «В любом случае это будет смещение в сторону регулярных действий. В реальности США не могут предложить им необходимое для полноценных широкомасштабных боевых действий вооружение. Истребители F-16, если бы были переданы, не оказали бы никакого решающего значения на ход боевых действий. Это устаревшие самолеты, которые совершенно не вытягивают ни против наших ПВО, ни против наших современных истребителей», — заключил военный эксперт.