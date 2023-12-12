The Guardian: Конгресс США подготовит Украине рождественский подарок

12 декабря 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Украина может получить помощь от США к Рождеству, заявил Крис Мерфи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат США достигнет соглашения о предоставлении помощи Украине, при условии, что Конгресс отложит предстоящий перерыв и продолжит работу над соглашением. Об этом рассказал сенатор США Крис Мерфи. «Сенат может достичь соглашения о помощи Украине и безопасности границ к Рождеству», — передает слова Мерфи The Guardian. Он добавил, что соглашение будет достигнуто, если Конгресс США продолжит работу над соглашением и отложит свой предстоящий перерыв. Времени остается немного, так как перерыв в Конгрессе начинается через три дня, заключил Мерфи. Президент Украины Владимир Зеленский попросил финансовую помощь от США и Европейского союза до Рождества, но Белый дом сообщил, что у них закончились средства для этой цели. Американский Конгресс не спешит выделять новые средства Киеву. В Белом доме заявляют, что не могут гарантировать продолжение поставок вооружения ВСУ.

Сенат США достигнет соглашения о предоставлении помощи Украине, при условии, что Конгресс отложит предстоящий перерыв и продолжит работу над соглашением. Об этом рассказал сенатор США Крис Мерфи. «Сенат может достичь соглашения о помощи Украине и безопасности границ к Рождеству», — передает слова Мерфи The Guardian. Он добавил, что соглашение будет достигнуто, если Конгресс США продолжит работу над соглашением и отложит свой предстоящий перерыв. Времени остается немного, так как перерыв в Конгрессе начинается через три дня, заключил Мерфи. Президент Украины Владимир Зеленский попросил финансовую помощь от США и Европейского союза до Рождества, но Белый дом сообщил, что у них закончились средства для этой цели. Американский Конгресс не спешит выделять новые средства Киеву. В Белом доме заявляют, что не могут гарантировать продолжение поставок вооружения ВСУ.