12 декабря 2023

В Раде раскрыли неожиданную проблему ВСУ

Соломия Бобровская: проблемой для ВСУ является возраст мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник, stock
В Раде назвали возраст мобилизованных проблемой для ВСУ Фото:
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Проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является возраст мобилизованных, так как мужчины в возрасте 45—50 лет и старше физически недостаточно выносливы и часто у них имеются какие-то болезни и зависимости. Об этом заявила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская.

«Отдельный вызов — возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+. И конечно, качество — командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе», — рассказала Бобровская в интервью украинскому изданию «Телеграф», передает РИА Новости.

Также она добавила, что армию собирают по принципу количества, а не качества. К тому же Бобровская признала трудности с вручением повесток. Это происходит из-за того, что часто люди проживают не по месту регистрации, отметила она.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ составили около 705 убитыми и ранеными за сутки. На запорожском направлении обстановка напряженная, но несмотря на это Вооруженные силы России придвинулись у Новопокровки, сказано в сообщении. Также отмечалось, что ВСУ в наступлении используют подростков-сирот в возрасте 14-15 лет.

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Проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является возраст мобилизованных, так как мужчины в возрасте 45—50 лет и старше физически недостаточно выносливы и часто у них имеются какие-то болезни и зависимости. Об этом заявила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская. «Отдельный вызов — возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+. И конечно, качество — командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе», — рассказала Бобровская в интервью украинскому изданию «Телеграф», передает РИА Новости. Также она добавила, что армию собирают по принципу количества, а не качества. К тому же Бобровская признала трудности с вручением повесток. Это происходит из-за того, что часто люди проживают не по месту регистрации, отметила она. Ранее сообщалось, что потери ВСУ составили около 705 убитыми и ранеными за сутки. На запорожском направлении обстановка напряженная, но несмотря на это Вооруженные силы России придвинулись у Новопокровки, сказано в сообщении. Также отмечалось, что ВСУ в наступлении используют подростков-сирот в возрасте 14-15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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