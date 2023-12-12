В Раде раскрыли неожиданную проблему ВСУ

Соломия Бобровская: проблемой для ВСУ является возраст мобилизованных

12 декабря 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

В Раде назвали возраст мобилизованных проблемой для ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является возраст мобилизованных, так как мужчины в возрасте 45—50 лет и старше физически недостаточно выносливы и часто у них имеются какие-то болезни и зависимости. Об этом заявила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская. «Отдельный вызов — возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+. И конечно, качество — командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе», — рассказала Бобровская в интервью украинскому изданию «Телеграф», передает РИА Новости. Также она добавила, что армию собирают по принципу количества, а не качества. К тому же Бобровская признала трудности с вручением повесток. Это происходит из-за того, что часто люди проживают не по месту регистрации, отметила она. Ранее сообщалось, что потери ВСУ составили около 705 убитыми и ранеными за сутки. На запорожском направлении обстановка напряженная, но несмотря на это Вооруженные силы России придвинулись у Новопокровки, сказано в сообщении. Также отмечалось, что ВСУ в наступлении используют подростков-сирот в возрасте 14-15 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является возраст мобилизованных, так как мужчины в возрасте 45—50 лет и старше физически недостаточно выносливы и часто у них имеются какие-то болезни и зависимости. Об этом заявила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская. «Отдельный вызов — возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+. И конечно, качество — командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе», — рассказала Бобровская в интервью украинскому изданию «Телеграф», передает РИА Новости. Также она добавила, что армию собирают по принципу количества, а не качества. К тому же Бобровская признала трудности с вручением повесток. Это происходит из-за того, что часто люди проживают не по месту регистрации, отметила она. Ранее сообщалось, что потери ВСУ составили около 705 убитыми и ранеными за сутки. На запорожском направлении обстановка напряженная, но несмотря на это Вооруженные силы России придвинулись у Новопокровки, сказано в сообщении. Также отмечалось, что ВСУ в наступлении используют подростков-сирот в возрасте 14-15 лет.