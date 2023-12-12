ВС РФ продвинулись в районе Новопокровки: главное к вечеру 12 декабря

Балицкий сообщил о продвижении российских войск у Новопокровки

12 декабря 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Российские силы отразили атаку и нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ продвинулись у Новопокровки, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. За сутки общие потери ВСУ составили около 705 убитыми и ранеными. Главные события за 12 декабря с фронта — в материале URA.RU. Запорожское направление Балицкий сообщил, что на запорожском направлении обстановка остается напряженной, при этом ВС РФ продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки. Он добавил, что не прекращаются обстрелы таких населенных пунктов, как Васильевка, Полог и Токмака. По данным Минобороны, российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 14-й бригады украинской нацгвардии, а также нанесли огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта Новоселовка. Потери противника на данном участке фронта составили 70 военнослужащих и три автомобиля. Херсонское направление Из-за действий российской армии потери ВСУ составили около 35 военных, два автомобиля. Кроме того, были поражены две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика» и уничтожены 23 украинских беспилотника, а также перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и тактическая ракета «Точка-У». Удар российской артиллерии был нанесен в районе населенного пункта Камышаны. Краснолиманское направление На данном участке российские военные отразили пять атак ВСУ около Кирово ДНР, а также Петровского и Червоной Дибровы ЛНР. Потери украинцев составили 185 военных и три авто. Купянское направление Подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение украинским бригадам в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили около 105 бойцов, две боевые бронированные машины и САУ «Гвоздика». Южно-Донецкое направление По данным Минобороны, российские силы отразили атаку и нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР. Украинская армия потеряла до 70 военных, три боевые бронированные машины, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20. Донецкое направление Подразделения ВС РФ отразили две атаки украинцев около Марьинки в ДНР, а также нанесли удар по живой силе бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка. В результате противник потерял 240 военнослужащих убитыми и ранеными два бронетранспортера и четыре автомобиля. Оказались уничтожены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две САУ «Гвоздика». Под Угледаром украинским боевикам противостоят российские минометчики. Круглосуточно в любую погоду они атакуют позиции врага, позволяя штурмовым группам занимать новые выгодные рубежи. Чтобы не попасть под встречный огонь, сразу после стрельбы расчеты меняют позиции, рассказал Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ продвинулись у Новопокровки, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. За сутки общие потери ВСУ составили около 705 убитыми и ранеными. Главные события за 12 декабря с фронта — в материале URA.RU. Балицкий сообщил, что на запорожском направлении обстановка остается напряженной, при этом ВС РФ продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки. Он добавил, что не прекращаются обстрелы таких населенных пунктов, как Васильевка, Полог и Токмака. По данным Минобороны, российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 14-й бригады украинской нацгвардии, а также нанесли огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта Новоселовка. Потери противника на данном участке фронта составили 70 военнослужащих и три автомобиля. Из-за действий российской армии потери ВСУ составили около 35 военных, два автомобиля. Кроме того, были поражены две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика» и уничтожены 23 украинских беспилотника, а также перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и тактическая ракета «Точка-У». Удар российской артиллерии был нанесен в районе населенного пункта Камышаны. На данном участке российские военные отразили пять атак ВСУ около Кирово ДНР, а также Петровского и Червоной Дибровы ЛНР. Потери украинцев составили 185 военных и три авто. Подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение украинским бригадам в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили около 105 бойцов, две боевые бронированные машины и САУ «Гвоздика». По данным Минобороны, российские силы отразили атаку и нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР. Украинская армия потеряла до 70 военных, три боевые бронированные машины, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20. Подразделения ВС РФ отразили две атаки украинцев около Марьинки в ДНР, а также нанесли удар по живой силе бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка. В результате противник потерял 240 военнослужащих убитыми и ранеными два бронетранспортера и четыре автомобиля. Оказались уничтожены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две САУ «Гвоздика». Под Угледаром украинским боевикам противостоят российские минометчики. Круглосуточно в любую погоду они атакуют позиции врага, позволяя штурмовым группам занимать новые выгодные рубежи. Чтобы не попасть под встречный огонь, сразу после стрельбы расчеты меняют позиции, рассказал Пятый канал.