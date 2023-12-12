12 декабря 2023

Курганские депутаты поздравили бывшего главврача Сепиашвили с юбилеем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, сепиашвили гиви
Гиви Сепиашвили отпраздновал 65-летний юбилей Фото:

Депутаты Курганской областной думы поздравили бывшего главного врача областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили с юбилеем. Ему вручили символический подарок и пожелали продолжить трудовой стаж, передает корреспондент URA.RU.

«От лица наших коллег разрешите поздравить, пожелать крепкого здоровья. Вы глава большой и крепкой семьи, поэтому семейного благополучия, успехов в труде, чтобы вы чувствовали себя нужным, важным. Мы вами гордимся», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов.

Спикер отметил, что Сепиашвили работает в здравоохранении Курганской области уже 40 лет. И пожелал онкологу продолжить трудовой стаж в регионе.

URA.RU писало, что депутат Курганской облдумы Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по июль 2023 года. До сентября этого года он был в должности и. о. главврача больницы. Сепиашвили является Заслуженным врачом России и Отличником здравоохранения. Находясь на руководящей должности, проводил операции, участвовал в консилиумах, передавал опыт молодым хирургам-онкологам. Он неоднократно заявлял, что лечить людей — дело его жизни, поэтому готов продолжить работу. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов».

В Курганской областной думе поздравили с юбилеем депутата и экс-главврача онкодиспансера Гиви Сепиашвили
В Курганской областной думе поздравили с юбилеем депутата и экс-главврача онкодиспансера Гиви Сепиашвили
Фото:
Врач-онколог Гиви Сепиашвили 40 лет работает в здравоохранении Курганской области
Врач-онколог Гиви Сепиашвили 40 лет работает в здравоохранении Курганской области
Фото:
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Депутаты Курганской областной думы поздравили бывшего главного врача областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили с юбилеем. Ему вручили символический подарок и пожелали продолжить трудовой стаж, передает корреспондент URA.RU. «От лица наших коллег разрешите поздравить, пожелать крепкого здоровья. Вы глава большой и крепкой семьи, поэтому семейного благополучия, успехов в труде, чтобы вы чувствовали себя нужным, важным. Мы вами гордимся», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов. Спикер отметил, что Сепиашвили работает в здравоохранении Курганской области уже 40 лет. И пожелал онкологу продолжить трудовой стаж в регионе. URA.RU писало, что депутат Курганской облдумы Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по июль 2023 года. До сентября этого года он был в должности и. о. главврача больницы. Сепиашвили является Заслуженным врачом России и Отличником здравоохранения. Находясь на руководящей должности, проводил операции, участвовал в консилиумах, передавал опыт молодым хирургам-онкологам. Он неоднократно заявлял, что лечить людей — дело его жизни, поэтому готов продолжить работу. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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