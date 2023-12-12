Мужчинам, застрелившим КМС по боксу в Каменске-Уральском, предъявили обвинение

13 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Прокуратура направит головное дело направят в Красногорский районный суд Каменска-Уральского Фото: Анна Майорова © URA.RU Двум жителям Каменска-Уральского, которые застрелили в кафе «Джой» кандидата в мастера спорта по боксу Александра, предъявили обвинение. Трагедия произошла в августе 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Мужчина 1986 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина 1990 года рождения — в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), пп. „б“, „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия)», — рассказали в пресс-службе. Конфликт разразился в ночь с 11 на 12 августа 2023 года По данным следствия 37-летний свердловчанин вместе с друзьями отмечал день рождения в кафе Каменска-Уральского. Около четыре утра он поссорился со спортсменом в тамбуре туалета. Потерпевшего ударили по голове и повалили на стол, драку попытался остановить очевидец, но его удерживал второй 33-летний житель Каменска-Уралького. «37-летний обвиняемый достал пистолет и произвел не менее трех выстрелов в область головы и правой руки пострадавшего, а в дальнейшем нанес три удара правой ногой в область головы, шеи и груди потерпевшего. В это же время 33-летний обвиняемый достал пистолет и произвел один выстрел в область живота очевидца», — пояснили детали расследования в прокуратуре. По итогу 29-летний спортсмен скончался на месте, а второй пострадавший получил огнестрельное ранение. Уголовное дело направят в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу. Трагедия произошла в ночном клубе «Джой» в середине августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве. Позже «Джой» закрыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двум жителям Каменска-Уральского, которые застрелили в кафе «Джой» кандидата в мастера спорта по боксу Александра, предъявили обвинение. Трагедия произошла в августе 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Мужчина 1986 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина 1990 года рождения — в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), пп. „б“, „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия)», — рассказали в пресс-службе. Конфликт разразился в ночь с 11 на 12 августа 2023 года По данным следствия 37-летний свердловчанин вместе с друзьями отмечал день рождения в кафе Каменска-Уральского. Около четыре утра он поссорился со спортсменом в тамбуре туалета. Потерпевшего ударили по голове и повалили на стол, драку попытался остановить очевидец, но его удерживал второй 33-летний житель Каменска-Уралького. «37-летний обвиняемый достал пистолет и произвел не менее трех выстрелов в область головы и правой руки пострадавшего, а в дальнейшем нанес три удара правой ногой в область головы, шеи и груди потерпевшего. В это же время 33-летний обвиняемый достал пистолет и произвел один выстрел в область живота очевидца», — пояснили детали расследования в прокуратуре. По итогу 29-летний спортсмен скончался на месте, а второй пострадавший получил огнестрельное ранение. Уголовное дело направят в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу. Трагедия произошла в ночном клубе «Джой» в середине августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве. Позже «Джой» закрыли.