Происшествия Тюменец лишился четырех пальцев в свердловской колонии Тюменец отсудил у свердловской колонии 400 тысяч рублей за полученную травму 13 декабря 2023 в 11:15 Размер текста - 17 + Мужчина отрезал пальцы во время столярных работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени подал в суд на свердловскую ИК-52, в которой он лишился четырех пальцев, отбывая тюремный срок. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «В 2005 году тюменец отбывал наказание в ИК № 52 Свердловской области и получил производственную травму при выполнении столярных работ на фуговальном станке (ампутация четырех пальцев левой руки). В 2023 году пострадавший обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи с производственной травмой в размере 1,2 млн рублей», — сообщает прокуратура Тюменской области. Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования тюменца и обязал колонию выплатить мужчине 100 тыс. рублей. При поддержке прокуратуры тюменец обжаловал вердикт. Решением Тюменского областного суда свердловская ИК-52 должна будет выплатить мужчине 400 тыс. рублей. Ранее Калининский суд Тюмени оштрафовал местную исправительную колонию №4 на 300 тыс. рублей за тяжелую травму заключенного. В результате несчастного случая на тюремном производстве керамзитоблоков мужчина лишился кисти правой руки. Житель Тюмени подал в суд на свердловскую ИК-52, в которой он лишился четырех пальцев, отбывая тюремный срок. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «В 2005 году тюменец отбывал наказание в ИК № 52 Свердловской области и получил производственную травму при выполнении столярных работ на фуговальном станке (ампутация четырех пальцев левой руки). В 2023 году пострадавший обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи с производственной травмой в размере 1,2 млн рублей», — сообщает прокуратура Тюменской области. Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования тюменца и обязал колонию выплатить мужчине 100 тыс. рублей. При поддержке прокуратуры тюменец обжаловал вердикт. Решением Тюменского областного суда свердловская ИК-52 должна будет выплатить мужчине 400 тыс. рублей. Ранее Калининский суд Тюмени оштрафовал местную исправительную колонию №4 на 300 тыс. рублей за тяжелую травму заключенного. В результате несчастного случая на тюремном производстве керамзитоблоков мужчина лишился кисти правой руки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям