На «Уральские авиалинии» завели дело из-за доведения до слез 13-летней девочки

«Уральские авиалинии» накажут за недопуск ребенка на борт в Сочи

13 декабря 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» ответят по закону за недопуск девочки на борт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В отношении «Уральских авиалиний» возбудили дело об административном правонарушении. Причиной стал инцидент, произошедший в начале ноября, когда работники авиакомпании отказались пускать 13-летнюю девочку на рейс Сочи — Санкт-Петербург. Ей заявили, что ее ручная кладь не проходит по габаритам, из-за этого скандала школьница расплакалась. Об этом сообщает Свердловская транспортная прокуратура. «Установлено, что в нарушение требований Федеральных авиационных правил представитель перевозчика воспрепятствовал провозу ребенком ручной клади в салоне воздушного судна, потребовав оплату в размере 3500 рублей. Вместе с тем, ручная кладь соответствовала установленным перевозчиком габаритам. Ребенок был вынужден оставить ручную кладь в аэропорту Сочи», — уточнили в ведомстве. В результате принятых прокуратурой мер ручная кладь возвращена владельцу. В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по статье об оказание населению услуг ненадлежащего качества. В отношении генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова внесено представление. Инцидент произошел 9 ноября. Девочка летела домой с творческим коллективом после соревнований по танцам. Из-за того, что ее ручная кладь не проходила по габаритам, ребенка отказались пускать на борт. В итоге школьница расплакалась. После этого Свердловская транспортная прокуратура подключилась к делу, в «Уральских авиалиниях» также проводили служебную проверку. Отец пострадавшей девочки заявлял, что готовится подать в суд на Минтранс РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении «Уральских авиалиний» возбудили дело об административном правонарушении. Причиной стал инцидент, произошедший в начале ноября, когда работники авиакомпании отказались пускать 13-летнюю девочку на рейс Сочи — Санкт-Петербург. Ей заявили, что ее ручная кладь не проходит по габаритам, из-за этого скандала школьница расплакалась. Об этом сообщает Свердловская транспортная прокуратура. «Установлено, что в нарушение требований Федеральных авиационных правил представитель перевозчика воспрепятствовал провозу ребенком ручной клади в салоне воздушного судна, потребовав оплату в размере 3500 рублей. Вместе с тем, ручная кладь соответствовала установленным перевозчиком габаритам. Ребенок был вынужден оставить ручную кладь в аэропорту Сочи», — уточнили в ведомстве. В результате принятых прокуратурой мер ручная кладь возвращена владельцу. В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по статье об оказание населению услуг ненадлежащего качества. В отношении генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова внесено представление. Инцидент произошел 9 ноября. Девочка летела домой с творческим коллективом после соревнований по танцам. Из-за того, что ее ручная кладь не проходила по габаритам, ребенка отказались пускать на борт. В итоге школьница расплакалась. После этого Свердловская транспортная прокуратура подключилась к делу, в «Уральских авиалиниях» также проводили служебную проверку. Отец пострадавшей девочки заявлял, что готовится подать в суд на Минтранс РФ.