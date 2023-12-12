Глава депздрава Новиков сообщил, каких врачей-специалистов не хватает в ЯНАО

Жителям ЯНАО труднее всего попасть на прием к врачам-стоматологам. Об этом сообщил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.
«Если смотреть из сложившейся потребности, в целом по Ямалу хуже всего записаться к стоматологам. Связано это с общей системой, которая заложена в программе госгарантий. Заложенного там объема услуг не хватает, чтобы обеспечить всех желающих бесплатной помощью. Если говорить про других специалистов, то здесь все индивидуально. На сегодняшний день по Надыму — детский эндокринолог, в Новом Уренгое — невролог», — привел примеры Сергей Новиков в эфире, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте».
Новиков отметил, что исходя из требований нормативных документов дефицита врачей на Ямале нет. По штатной численности Ямал уже пять лет работает с профицитом медицинского персонала. «Врачи — тоже люди. Девушки уходят в декрет. Одного приняли, другой уволился», — сказал Новиков.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что качество медицины опирается на квалифицированного врача. В округе проводится комплекс мероприятий для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов.
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