В Тюмени закрылся магазин Gloria Jeans

13 декабря 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Магазин закрылся на реновацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени закрылся российский магазин одежды Gloria Jeans. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. Закрытие связано с реновацией. «Уважаемые покупатели! С 11 по 13 декабря первый этаж магазина закрыт. 14 декабря состоится открытие первого этажа. 19 декабря — второго», — указано в объявлении на фасаде магазина. В Тюмени магазин Gloria Jeans, открывшийся летом в ТЦ «Вояж», занимает площадь ушедшего из России бренда Н&М. В компании GJ сообщили, что планируют занять и второй этаж торгового центра. Общая площадь магазина будет составлять около двух тысяч квадратных метров.

В Тюмени закрылся российский магазин одежды Gloria Jeans. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. Закрытие связано с реновацией. «Уважаемые покупатели! С 11 по 13 декабря первый этаж магазина закрыт. 14 декабря состоится открытие первого этажа. 19 декабря — второго», — указано в объявлении на фасаде магазина. В Тюмени магазин Gloria Jeans, открывшийся летом в ТЦ «Вояж», занимает площадь ушедшего из России бренда Н&М. В компании GJ сообщили, что планируют занять и второй этаж торгового центра. Общая площадь магазина будет составлять около двух тысяч квадратных метров.