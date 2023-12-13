В Тюмени закрылся магазин Gloria Jeans

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Магазин закрылся на реновацию Фото:

В Тюмени закрылся российский магазин одежды Gloria Jeans. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. Закрытие связано с реновацией.

«Уважаемые покупатели! С 11 по 13 декабря первый этаж магазина закрыт. 14 декабря состоится открытие первого этажа. 19 декабря — второго», — указано в объявлении на фасаде магазина.

В Тюмени магазин Gloria Jeans, открывшийся летом в ТЦ «Вояж», занимает площадь ушедшего из России бренда Н&М. В компании GJ сообщили, что планируют занять и второй этаж торгового центра. Общая площадь магазина будет составлять около двух тысяч квадратных метров.

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В Тюмени закрылся российский магазин одежды Gloria Jeans. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. Закрытие связано с реновацией. «Уважаемые покупатели! С 11 по 13 декабря первый этаж магазина закрыт. 14 декабря состоится открытие первого этажа. 19 декабря — второго», — указано в объявлении на фасаде магазина. В Тюмени магазин Gloria Jeans, открывшийся летом в ТЦ «Вояж», занимает площадь ушедшего из России бренда Н&М. В компании GJ сообщили, что планируют занять и второй этаж торгового центра. Общая площадь магазина будет составлять около двух тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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