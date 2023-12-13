В Тюмени закрылся магазин Gloria Jeans

Магазин закрылся на реновацию
В Тюмени закрылся российский магазин одежды Gloria Jeans. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. Закрытие связано с реновацией.
«Уважаемые покупатели! С 11 по 13 декабря первый этаж магазина закрыт. 14 декабря состоится открытие первого этажа. 19 декабря — второго», — указано в объявлении на фасаде магазина.
В Тюмени магазин Gloria Jeans, открывшийся летом в ТЦ «Вояж», занимает площадь ушедшего из России бренда Н&М. В компании GJ сообщили, что планируют занять и второй этаж торгового центра. Общая площадь магазина будет составлять около двух тысяч квадратных метров.
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