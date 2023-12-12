В ЯНАО мужчина похитил с территории «Казачьего рынка» манекен с нижним бельем. Тот же человек унес ящик с рыбой, находившийся возле торгового павильона. Сообщение и видеозапись были размещены в telegram-чате NSK Ноябрьск.
«Если этот человек узнал себя, либо те, кто его знает, просьба передать, чтобы вернул на место присвоенное незаконно, либо компенсировал материально. В противном случае данные материалы вместе с заявлением будут переданы в полицию», — сообщил один из участников чата.
Все произошло в темное время суток. На фрагментах видеозаписи отчетливо запечатлены моменты хищения товаров на территории рынка.
Ранее URA.RU сообщало, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20 процентов за последние 10 месяцев. Зарегистрировано 5929 преступлений.
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