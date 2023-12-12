12 декабря 2023

В Ноябрьске ищут похитителя рыбы и манекена с бельем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
В ЯНАО мужчина похитил с территории казачьего рынка манекен с нижним бельем Фото:

В ЯНАО мужчина похитил с территории «Казачьего рынка» манекен с нижним бельем. Тот же человек унес ящик с рыбой, находившийся возле торгового павильона. Сообщение и видеозапись были размещены в telegram-чате NSK Ноябрьск.

«Если этот человек узнал себя, либо те, кто его знает, просьба передать, чтобы вернул на место присвоенное незаконно, либо компенсировал материально. В противном случае данные материалы вместе с заявлением будут переданы в полицию», — сообщил один из участников чата.

Все произошло в темное время суток. На фрагментах видеозаписи отчетливо запечатлены моменты хищения товаров на территории рынка.

Ранее URA.RU сообщало, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20 процентов за последние 10 месяцев. Зарегистрировано 5929 преступлений.

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В ЯНАО мужчина похитил с территории «Казачьего рынка» манекен с нижним бельем. Тот же человек унес ящик с рыбой, находившийся возле торгового павильона. Сообщение и видеозапись были размещены в telegram-чате NSK Ноябрьск. «Если этот человек узнал себя, либо те, кто его знает, просьба передать, чтобы вернул на место присвоенное незаконно, либо компенсировал материально. В противном случае данные материалы вместе с заявлением будут переданы в полицию», — сообщил один из участников чата. Все произошло в темное время суток. На фрагментах видеозаписи отчетливо запечатлены моменты хищения товаров на территории рынка. Ранее URA.RU сообщало, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20 процентов за последние 10 месяцев. Зарегистрировано 5929 преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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