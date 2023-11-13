Число преступлений в ЯНАО выросло на 20%

За 10 месяцев на Ямале зарегистрировали 5929 преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20% за последние 10 месяцев. Об этом сообщается на сайте департамента региональной безопасности.

«По итогам 10 месяцев текущего года зарегистрировано 5929 преступлений, увеличение составило на 20,4%. Более половины составляют преступления, совершаемые с использованием IT-технологий, из них 1299 — мошенничеств, 1027 — связанных с незаконным оборотом наркотиков и 417 — краж с банковских карт», — говорится в сообщении.

При этом отмечается снижение числа убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, нападения, грабежей и краж. Уменьшилась детская, рецидивная и алкогольная преступность. «Полностью раскрыты убийства, факты причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения и изнасилования», — добавили в ведомстве.

В августе ямальская прокуратура сообщала, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев было зарегистрировано около 4500 преступлений.