13 ноября 2023

Число преступлений в ЯНАО выросло на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
За 10 месяцев на Ямале зарегистрировали 5929 преступлений Фото:

Количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20% за последние 10 месяцев. Об этом сообщается на сайте департамента региональной безопасности.

«По итогам 10 месяцев текущего года зарегистрировано 5929 преступлений, увеличение составило на 20,4%. Более половины составляют преступления, совершаемые с использованием IT-технологий, из них 1299 — мошенничеств, 1027 — связанных с незаконным оборотом наркотиков и 417 — краж с банковских карт», — говорится в сообщении.

При этом отмечается снижение числа убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, нападения, грабежей и краж. Уменьшилась детская, рецидивная и алкогольная преступность. «Полностью раскрыты убийства, факты причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения и изнасилования», — добавили в ведомстве.

В августе ямальская прокуратура сообщала, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев было зарегистрировано около 4500 преступлений.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20% за последние 10 месяцев. Об этом сообщается на сайте департамента региональной безопасности. «По итогам 10 месяцев текущего года зарегистрировано 5929 преступлений, увеличение составило на 20,4%. Более половины составляют преступления, совершаемые с использованием IT-технологий, из них 1299 — мошенничеств, 1027 — связанных с незаконным оборотом наркотиков и 417 — краж с банковских карт», — говорится в сообщении. При этом отмечается снижение числа убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, нападения, грабежей и краж. Уменьшилась детская, рецидивная и алкогольная преступность. «Полностью раскрыты убийства, факты причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения и изнасилования», — добавили в ведомстве. В августе ямальская прокуратура сообщала, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев было зарегистрировано около 4500 преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...