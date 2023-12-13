Власти челябинского Троицка назвали задержание мэра Виноградова местью силовиков

За Александра Виноградова вступились его подчиненные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Троицка (Челябинская область) назвали новое уголовное дело в отношении мэра Александра Виноградова следствием недавно вынесенного оправдательного приговора и способом восстановления репутации силовиков. Официальное заявление появилось 13 декабря на странице мэрии в соцсети.

«Администрация города считает, что новое уголовное дело в отношении главы города является следствием недавно вынесенного оправдательного приговора Александру Виноградову. О следственных действиях в отношении главы города официальной информации в администрацию не поступало, в здании администрации сегодня прошла выемка документов. Возможно, новое уголовное дело явилось способом восстановления репутации правоохранительных органов, о чем главу неоднократно предупреждали», — говорится в тексте заявления.

При этом в мэрии подчеркнули, что ее сотрудники максимально содействуют правоохранительным органам. «Так, в рамках проведенных следственных действий в правоохранительные органы предоставлены все документы, подтверждающие несоответствие озвученного в СМИ и соцсетях обвинения фактическим обстоятельствам», — гласит текст заявления.

Полицейские и сотрудники ФСБ 13 декабря провели оперативно-следственные действия в администрации Троицка, дому у Виноградова и бизнесмена Дмитрия Виноградова. Последний, по версии следствия, в 2020 году передал градоначальнику в качестве взятки беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей за принятие в эксплуатацию помещения для магазина сети «Копеечка». Также задержан посредник в передаче тренажера. В ближайшее время всем трем фигурантам изберут меру пресечения.

В марте 2021 года Виноградова обвинили в превышении должностных полномочий. По мнению СКР, он незаконно передал контроль над оборудованием для теплоснабжения города организации «Перспектива», которую считали аффилированной с экс-губернатором Борисом Дубровским. Дело развалилось в суде: за Виноградовым признали право на реабилитацию и принесли официальные извинения, а он подал иск о компенсации морального вреда на 10 млн рублей.

Так видят ситуацию коллеги Александра Виноградова Скрин: аккаунт адмнистрации Троицка в ВК, https://vk.com/upravleniesmi_admtroitsk74