13 декабря 2023

Захарова высмеяла просьбу Киева организовать встречу нового премьера Польши с Зеленским

Представитель МИД РФ Захарова написала о Зеленском ироничный пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова написала в соцсетях комментарий в адрес Зеленского Фото:

Настойчивое желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с премьером Польши Дональдом Туском похоже на знакомство в популярном приложении Tinder. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В СМИ пишут, что Украина попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Похоже на объявление из Тиндера», — написала Захарова в своем telegram-канале.

О том, что Зеленский добивается встречи, Туск сообщил в Брюсселе на саммите «Европейский союз — Западные Балканы». При этом он отметил, что встретится с радостью с Зеленским, но пока непонятен формат его присутствия в Брюсселе, поскольку Украина не является членом ЕС.

Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства занимавшим эту должность Матеушем Моравецким. В краткосрочной перспективе избрание Туска на пост премьера Польши — это плохая новость для Москвы, передавал MK.RU. Туск считает, что Россия якобы нарушила нормы европейского общежития.

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Настойчивое желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с премьером Польши Дональдом Туском похоже на знакомство в популярном приложении Tinder. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В СМИ пишут, что Украина попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Похоже на объявление из Тиндера», — написала Захарова в своем telegram-канале. О том, что Зеленский добивается встречи, Туск сообщил в Брюсселе на саммите «Европейский союз — Западные Балканы». При этом он отметил, что встретится с радостью с Зеленским, но пока непонятен формат его присутствия в Брюсселе, поскольку Украина не является членом ЕС. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства занимавшим эту должность Матеушем Моравецким. В краткосрочной перспективе избрание Туска на пост премьера Польши — это плохая новость для Москвы, передавал MK.RU. Туск считает, что Россия якобы нарушила нормы европейского общежития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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