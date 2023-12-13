Захарова высмеяла просьбу Киева организовать встречу нового премьера Польши с Зеленским

Представитель МИД РФ Захарова написала о Зеленском ироничный пост

13 декабря 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Мария Захарова написала в соцсетях комментарий в адрес Зеленского Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Настойчивое желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с премьером Польши Дональдом Туском похоже на знакомство в популярном приложении Tinder. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В СМИ пишут, что Украина попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Похоже на объявление из Тиндера», — написала Захарова в своем telegram-канале . О том, что Зеленский добивается встречи, Туск сообщил в Брюсселе на саммите «Европейский союз — Западные Балканы». При этом он отметил, что встретится с радостью с Зеленским, но пока непонятен формат его присутствия в Брюсселе, поскольку Украина не является членом ЕС. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства занимавшим эту должность Матеушем Моравецким. В краткосрочной перспективе избрание Туска на пост премьера Польши — это плохая новость для Москвы, передавал MK.RU. Туск считает, что Россия якобы нарушила нормы европейского общежития.

Настойчивое желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с премьером Польши Дональдом Туском похоже на знакомство в популярном приложении Tinder. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В СМИ пишут, что Украина попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Похоже на объявление из Тиндера», — написала Захарова в своем telegram-канале. О том, что Зеленский добивается встречи, Туск сообщил в Брюсселе на саммите «Европейский союз — Западные Балканы». При этом он отметил, что встретится с радостью с Зеленским, но пока непонятен формат его присутствия в Брюсселе, поскольку Украина не является членом ЕС. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства занимавшим эту должность Матеушем Моравецким. В краткосрочной перспективе избрание Туска на пост премьера Польши — это плохая новость для Москвы, передавал MK.RU. Туск считает, что Россия якобы нарушила нормы европейского общежития.