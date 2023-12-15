Дочка «Курганмашзавода» в Екатеринбурге готова платить ученикам до 110 тысяч

На «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирают учеников слесаря по ремонту бронемашин. На стажировке работникам обещают платить до 110 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter.
«На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге требуются ученики слесаря по ремонту бронемашин. Заработная плата от 60 000 до 110 000 рублей», — указано в объявлении. Работникам необходимо заниматься разборкой, сборкой и ремонтом БМП, дизельных двигателей и другой гусеничной бронетехники.
График работы на бронетанковом заводе — шесть дней в неделю. Сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. Сотрудникам предоставляется корпоративное питание, оплачиваются больничные и отпуска. После трудоустройства проводится обучение для всех новых работников.
Ранее URA.RU писало, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет сборщиков БМП с опытом работы. Сотрудникам обещают платить более ста тысяч рублей. Дефектовщикам в ракетных установках на бронетанковом предприятии Екатеринбурга обещали зарплату от 50 тысяч рублей, а опытным токарям-универсалам до 200 тысяч рублей.
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