Дочка «Курганмашзавода» в Екатеринбурге готова платить ученикам до 110 тысяч

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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
На свердловском предприятии «Курганмашзавода» набирают учеников для ремонта БМП Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирают учеников слесаря по ремонту бронемашин. На стажировке работникам обещают платить до 110 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter.

«На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге требуются ученики слесаря по ремонту бронемашин. Заработная плата от 60 000 до 110 000 рублей», — указано в объявлении. Работникам необходимо заниматься разборкой, сборкой и ремонтом БМП, дизельных двигателей и другой гусеничной бронетехники.

График работы на бронетанковом заводе — шесть дней в неделю. Сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. Сотрудникам предоставляется корпоративное питание, оплачиваются больничные и отпуска. После трудоустройства проводится обучение для всех новых работников.

Ранее URA.RU писало, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет сборщиков БМП с опытом работы. Сотрудникам обещают платить более ста тысяч рублей. Дефектовщикам в ракетных установках на бронетанковом предприятии Екатеринбурга обещали зарплату от 50 тысяч рублей, а опытным токарям-универсалам до 200 тысяч рублей.

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На «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирают учеников слесаря по ремонту бронемашин. На стажировке работникам обещают платить до 110 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге требуются ученики слесаря по ремонту бронемашин. Заработная плата от 60 000 до 110 000 рублей», — указано в объявлении. Работникам необходимо заниматься разборкой, сборкой и ремонтом БМП, дизельных двигателей и другой гусеничной бронетехники. График работы на бронетанковом заводе — шесть дней в неделю. Сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. Сотрудникам предоставляется корпоративное питание, оплачиваются больничные и отпуска. После трудоустройства проводится обучение для всех новых работников. Ранее URA.RU писало, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет сборщиков БМП с опытом работы. Сотрудникам обещают платить более ста тысяч рублей. Дефектовщикам в ракетных установках на бронетанковом предприятии Екатеринбурга обещали зарплату от 50 тысяч рублей, а опытным токарям-универсалам до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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