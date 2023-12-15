Дочка «Курганмашзавода» в Екатеринбурге готова платить ученикам до 110 тысяч

15 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

На свердловском предприятии «Курганмашзавода» набирают учеников для ремонта БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирают учеников слесаря по ремонту бронемашин. На стажировке работникам обещают платить до 110 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге требуются ученики слесаря по ремонту бронемашин. Заработная плата от 60 000 до 110 000 рублей», — указано в объявлении. Работникам необходимо заниматься разборкой, сборкой и ремонтом БМП, дизельных двигателей и другой гусеничной бронетехники. График работы на бронетанковом заводе — шесть дней в неделю. Сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. Сотрудникам предоставляется корпоративное питание, оплачиваются больничные и отпуска. После трудоустройства проводится обучение для всех новых работников. Ранее URA.RU писало, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет сборщиков БМП с опытом работы. Сотрудникам обещают платить более ста тысяч рублей. Дефектовщикам в ракетных установках на бронетанковом предприятии Екатеринбурга обещали зарплату от 50 тысяч рублей, а опытным токарям-универсалам до 200 тысяч рублей.

На «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирают учеников слесаря по ремонту бронемашин. На стажировке работникам обещают платить до 110 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге требуются ученики слесаря по ремонту бронемашин. Заработная плата от 60 000 до 110 000 рублей», — указано в объявлении. Работникам необходимо заниматься разборкой, сборкой и ремонтом БМП, дизельных двигателей и другой гусеничной бронетехники. График работы на бронетанковом заводе — шесть дней в неделю. Сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. Сотрудникам предоставляется корпоративное питание, оплачиваются больничные и отпуска. После трудоустройства проводится обучение для всех новых работников. Ранее URA.RU писало, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет сборщиков БМП с опытом работы. Сотрудникам обещают платить более ста тысяч рублей. Дефектовщикам в ракетных установках на бронетанковом предприятии Екатеринбурга обещали зарплату от 50 тысяч рублей, а опытным токарям-универсалам до 200 тысяч рублей.