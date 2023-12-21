Челябинским экс-следователям выбрали наказание за смертельную драку

21 декабря 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Для Дмитрия Зыкова (слева) запросили 1,5 года принудительных работ, для Кирилла Зубкова (справа) — 8 лет колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Гособвинение определилось с наказанием для бывших следователей из Челябинска Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова, которые в мае 2022 года участвовали в смертельной драке. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, Зыкову запросили 1,5 года заключения с заменой на принудительные работы, Зубкову — 8 лет в колонии строгого режима с лишением звания. Прокурор в своем выступлении заявил, что обвинение полностью доказано. Подсудимые не отрицали своего участия в конфликте, но вину не признали. Зыков допустил, что мог нанести смертельный удар, но намерения убивать не было. При этом Зубков принес извинения матери погибшего, но она продолжила настаивает на заключении бывших следователей. «Прошу признать Зыкова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, с заменой на принудительные работы в течение того же срока с удержание 15% в доход государства. В срок принудительных работ зачесть пребывание под стражей. Назначить Зубкову наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением звания. Также удовлетворить исковые требования матери в сумме 2 млн рублей», — заявила представитель обвинения. Перед этим, ссылаясь на показания свидетелей, прокурор сообщила, что лицо потерпевшего, который скончался в машине скорой помощи, было сильно повреждено. Что делает сомнительными заявления о том, что смерть наступила до удара головой об асфальт — парня перед этим сильно избили. Все допрошенные говорят о том, что погибший не принимал участие в драке, что доказывает и видеозапись. А вот Зыкова никто не бил и не толкал: из-за чего он ударил погибшего в голову — неизвестно. Собственно, следователей вообще никто не трогал, и мотивы их действий непонятны: они могли предотвратить драку, вызвав полицию, но эта мысль не пришла им в голову. Зыкова и Зубкова задержали сразу после драки, в ночь на 28 мая 2022 года. Тогда они не совсем понимали, чем для них обернется решение вмешаться в разборку. С сотрудниками ППС, которые производили задержание, они вели себя высокомерно, тыкали им корочками следственного комитета. Полицейские на громкие заявления лишь ответили, что «скорее всего, это ваш последний день на службе». И не ошиблись. Сразу после инцидента Зубкова и Зыкова уволили из Следственного комитета. Началось расследование инцидента с дракой, которое длилось около девяти месяцев. В марте 2023 года дело было направлено в суд. Адвокаты Зыкова смогли найти зацепки для переквалификации дела своего клиента на более мягкое. С помощью экспертизы они смогли доказать, что их клиент не наносил смертельного удара. Вместо причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Зыкова обвинили в побоях. Защита Зубкова пыталась пойти по такому же пути. Однако не смогла добиться переквалификации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гособвинение определилось с наказанием для бывших следователей из Челябинска Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова, которые в мае 2022 года участвовали в смертельной драке. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, Зыкову запросили 1,5 года заключения с заменой на принудительные работы, Зубкову — 8 лет в колонии строгого режима с лишением звания. Прокурор в своем выступлении заявил, что обвинение полностью доказано. Подсудимые не отрицали своего участия в конфликте, но вину не признали. Зыков допустил, что мог нанести смертельный удар, но намерения убивать не было. При этом Зубков принес извинения матери погибшего, но она продолжила настаивает на заключении бывших следователей. «Прошу признать Зыкова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, с заменой на принудительные работы в течение того же срока с удержание 15% в доход государства. В срок принудительных работ зачесть пребывание под стражей. Назначить Зубкову наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением звания. Также удовлетворить исковые требования матери в сумме 2 млн рублей», — заявила представитель обвинения. Перед этим, ссылаясь на показания свидетелей, прокурор сообщила, что лицо потерпевшего, который скончался в машине скорой помощи, было сильно повреждено. Что делает сомнительными заявления о том, что смерть наступила до удара головой об асфальт — парня перед этим сильно избили. Все допрошенные говорят о том, что погибший не принимал участие в драке, что доказывает и видеозапись. А вот Зыкова никто не бил и не толкал: из-за чего он ударил погибшего в голову — неизвестно. Собственно, следователей вообще никто не трогал, и мотивы их действий непонятны: они могли предотвратить драку, вызвав полицию, но эта мысль не пришла им в голову. Зыкова и Зубкова задержали сразу после драки, в ночь на 28 мая 2022 года. Тогда они не совсем понимали, чем для них обернется решение вмешаться в разборку. С сотрудниками ППС, которые производили задержание, они вели себя высокомерно, тыкали им корочками следственного комитета. Полицейские на громкие заявления лишь ответили, что «скорее всего, это ваш последний день на службе». И не ошиблись. Сразу после инцидента Зубкова и Зыкова уволили из Следственного комитета. Началось расследование инцидента с дракой, которое длилось около девяти месяцев. В марте 2023 года дело было направлено в суд. Адвокаты Зыкова смогли найти зацепки для переквалификации дела своего клиента на более мягкое. С помощью экспертизы они смогли доказать, что их клиент не наносил смертельного удара. Вместо причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Зыкова обвинили в побоях. Защита Зубкова пыталась пойти по такому же пути. Однако не смогла добиться переквалификации.