В челябинском СК ждут отставок после ЧП с арестом следователей

Кирилл Зубков обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следственном управлении СК России по Челябинской области ожидают серьезных кадровых изменений после ареста следователей, обвиняемых в избиении до смерти жителя Копейска. Угроза отставки или понижения может коснуться пятерых человек, сообщает источник URA.RU в ведомстве.

«Ключевые решения будет принимать Москва, но практически однозначно, что своих постов лишатся руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Виктор Штирц, руководитель СО по Ленинскому району Илья Аскаров и старший помощник руководителя СУ СКР области по вопросам организации физической защиты, проще говоря, специалист по внутренней безопасности Юрий Выдрин», — рассказал источник.

Также, по словам источника, внеочередную аттестацию могут провести для старшего специалиста отдела криминалистики СУ СКР Елены Булгаковой — она проводит в ведомстве исследования на полиграфе, как в рамках расследуемых уголовных дел, так и при приеме на службу новых сотрудников и дает соответствующие заключения. Кроме того, на понижение может быть отправлен заместитель руководителя управления Константин Мирошниченко. Старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков сообщил, что не имеет информации по кадровым решениям.

Ранее по решению Центрального районного суда теперь уже бывшие следователи СК Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков были отправлены под стражу в связи с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). По версии следствия, они ввязались в пьяную драку и нанесли смертельные травмы 31-летнему жителю Копейска Владимиру Гончарову. Экс-следователи вину не признали. Их адвокаты заявили о завышенной квалификации, заявляя, что следователи спасали другого пострадавшего в драке и были вынуждены обороняться от участников конфликта, в том числе — от потерпевшего. Следственные органы информацию официально не комментировали.

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