В Челябинске арестовали директора крупнейшей дорожной фирмы

14 декабря 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Всех участников ОПГ отправили за решетку Фото: Анна Майорова © URA.RU Курчатовский райсуд Челябинска 14 декабря отправил в СИЗО на два месяца директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче крупных взяток. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении директора ООО „УРАЛДОРСТРОЙ“ Нвера Колозяна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 13 февраля 2024 года», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения и для предполагаемых соучастников бизнесмена: его заместителя Никиты Иноземцева и сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова. Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Суд отклонил ходатайство адвокатов. Сотрудники УФСБ и СКР по региону задержали Колозяна и его сообщников из ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» по подозрению в коррупции. Предварительно, Колозян через Иноземцева передавал взятки контролерам за приемку не выполненных работ в рамках реализации 124 государственных и муниципальных контрактов на сумму более 5,9 млрд рублей. Также они предупреждали его о грядущих проверках. Один из них за подобную помощь получил от дорожника 600 тонн асфальта, другой — 30 тысяч рублей. Обновлено 17:20 Вслед за Колозяном суд отправил в СИЗО Ильдара Галлямова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курчатовский райсуд Челябинска 14 декабря отправил в СИЗО на два месяца директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче крупных взяток. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении директора ООО „УРАЛДОРСТРОЙ“ Нвера Колозяна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 13 февраля 2024 года», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения и для предполагаемых соучастников бизнесмена: его заместителя Никиты Иноземцева и сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова. Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Суд отклонил ходатайство адвокатов. Сотрудники УФСБ и СКР по региону задержали Колозяна и его сообщников из ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» по подозрению в коррупции. Предварительно, Колозян через Иноземцева передавал взятки контролерам за приемку не выполненных работ в рамках реализации 124 государственных и муниципальных контрактов на сумму более 5,9 млрд рублей. Также они предупреждали его о грядущих проверках. Один из них за подобную помощь получил от дорожника 600 тонн асфальта, другой — 30 тысяч рублей. Обновлено 17:20 Вслед за Колозяном суд отправил в СИЗО Ильдара Галлямова.