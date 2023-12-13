13 декабря 2023

В Челябинске арестовали директора крупнейшей дорожной фирмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Всех участников ОПГ отправили за решетку Фото:

Курчатовский райсуд Челябинска 14 декабря отправил в СИЗО на два месяца директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче крупных взяток. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Суд постановил избрать в отношении директора ООО „УРАЛДОРСТРОЙ“ Нвера Колозяна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 13 февраля 2024 года», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения и для предполагаемых соучастников бизнесмена: его заместителя Никиты Иноземцева и сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова.

Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Суд отклонил ходатайство адвокатов.

Сотрудники УФСБ и СКР по региону задержали Колозяна и его сообщников из ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» по подозрению в коррупции. Предварительно, Колозян через Иноземцева передавал взятки контролерам за приемку не выполненных работ в рамках реализации 124 государственных и муниципальных контрактов на сумму более 5,9 млрд рублей. Также они предупреждали его о грядущих проверках. Один из них за подобную помощь получил от дорожника 600 тонн асфальта, другой — 30 тысяч рублей.

Обновлено 17:20

Вслед за Колозяном суд отправил в СИЗО Ильдара Галлямова.

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Курчатовский райсуд Челябинска 14 декабря отправил в СИЗО на два месяца директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче крупных взяток. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении директора ООО „УРАЛДОРСТРОЙ“ Нвера Колозяна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 13 февраля 2024 года», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения и для предполагаемых соучастников бизнесмена: его заместителя Никиты Иноземцева и сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова. Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Суд отклонил ходатайство адвокатов. Сотрудники УФСБ и СКР по региону задержали Колозяна и его сообщников из ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» по подозрению в коррупции. Предварительно, Колозян через Иноземцева передавал взятки контролерам за приемку не выполненных работ в рамках реализации 124 государственных и муниципальных контрактов на сумму более 5,9 млрд рублей. Также они предупреждали его о грядущих проверках. Один из них за подобную помощь получил от дорожника 600 тонн асфальта, другой — 30 тысяч рублей. Обновлено 17:20 Вслед за Колозяном суд отправил в СИЗО Ильдара Галлямова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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