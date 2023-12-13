13 декабря 2023

В Екатеринбурге из-за морозов в ледовом городке возникли проблемы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, мэрия екатеринбурга
Елку обещают поставить 18 декабря Фото:

Морозы, которые в Екатеринбурге только начали отступать, внесли свои коррективы в строительство ледового городка. Из-за холодов у строителей появилось небольшое отставание от графика, а лед для создания скульптур рассыпается, как только его берут в руки. Посмотреть на то, что происходит за ограждениями на площади 1905 года, смог корреспондент URA.RU.

«Лед на городок наконец-то стал поступать. Погодные условия повлияли на график работы подрядчика, потому что сначала были обильные снегопады, затем оттепель до +5 градусов, заморозки, которые достигали -40 на водоеме. Все это осложнило процесс работы и доставки льда. Сейчас мы доставляем его в усиленном режиме», — пояснила замначальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Елена Соколова.

В это же время строители отмечают плохое качество льда. Из-за перепадов температур он стал очень хрупким и может треснуть даже в том случае, если с него смахнут снег. Но создатели городка уверяют, что им не раз приходилось сталкиваться с трудностями, так что все работы все же завершат к 29 декабря.

Сейчас смонтированы большая, средняя и малая горки, их начали оформлять, также выполнены арочные сборочные конструкции. А 18 декабря начнут ставить елку — в этом году она новая и будет походить на настоящую. Такой подарок по просьбе мэрии за 25 млн рублей преподнес Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (неформально — «клуб олигархов»). От настоящей ели решили отказаться, потому что она быстро теряла привлекательный вид и ее было сложно транспортировать

Открытие ледового городка намечено на 29 декабря. В новогоднюю ночь, 31 декабря, горожан с 23:30 ждет праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивами и выступлениями творческих коллективов, а в январские праздники предусмотрены развлечения для детей и вечерние концерты для взрослых. В этом году ледяные скульптуры посвятят героям сказок поэта Александра Пушкина. Как будет выглядеть площадка по итогу — в материале URA.RU.

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Морозы, которые в Екатеринбурге только начали отступать, внесли свои коррективы в строительство ледового городка. Из-за холодов у строителей появилось небольшое отставание от графика, а лед для создания скульптур рассыпается, как только его берут в руки. Посмотреть на то, что происходит за ограждениями на площади 1905 года, смог корреспондент URA.RU. «Лед на городок наконец-то стал поступать. Погодные условия повлияли на график работы подрядчика, потому что сначала были обильные снегопады, затем оттепель до +5 градусов, заморозки, которые достигали -40 на водоеме. Все это осложнило процесс работы и доставки льда. Сейчас мы доставляем его в усиленном режиме», — пояснила замначальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Елена Соколова. В это же время строители отмечают плохое качество льда. Из-за перепадов температур он стал очень хрупким и может треснуть даже в том случае, если с него смахнут снег. Но создатели городка уверяют, что им не раз приходилось сталкиваться с трудностями, так что все работы все же завершат к 29 декабря. Сейчас смонтированы большая, средняя и малая горки, их начали оформлять, также выполнены арочные сборочные конструкции. А 18 декабря начнут ставить елку — в этом году она новая и будет походить на настоящую. Такой подарок по просьбе мэрии за 25 млн рублей преподнес Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (неформально — «клуб олигархов»). От настоящей ели решили отказаться, потому что она быстро теряла привлекательный вид и ее было сложно транспортировать Открытие ледового городка намечено на 29 декабря. В новогоднюю ночь, 31 декабря, горожан с 23:30 ждет праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивами и выступлениями творческих коллективов, а в январские праздники предусмотрены развлечения для детей и вечерние концерты для взрослых. В этом году ледяные скульптуры посвятят героям сказок поэта Александра Пушкина. Как будет выглядеть площадка по итогу — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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