В Екатеринбурге из-за морозов в ледовом городке возникли проблемы. Фото

14 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Елку обещают поставить 18 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Морозы, которые в Екатеринбурге только начали отступать, внесли свои коррективы в строительство ледового городка. Из-за холодов у строителей появилось небольшое отставание от графика, а лед для создания скульптур рассыпается, как только его берут в руки. Посмотреть на то, что происходит за ограждениями на площади 1905 года, смог корреспондент URA.RU. «Лед на городок наконец-то стал поступать. Погодные условия повлияли на график работы подрядчика, потому что сначала были обильные снегопады, затем оттепель до +5 градусов, заморозки, которые достигали -40 на водоеме. Все это осложнило процесс работы и доставки льда. Сейчас мы доставляем его в усиленном режиме», — пояснила замначальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Елена Соколова. В это же время строители отмечают плохое качество льда. Из-за перепадов температур он стал очень хрупким и может треснуть даже в том случае, если с него смахнут снег. Но создатели городка уверяют, что им не раз приходилось сталкиваться с трудностями, так что все работы все же завершат к 29 декабря. Сейчас смонтированы большая, средняя и малая горки, их начали оформлять, также выполнены арочные сборочные конструкции. А 18 декабря начнут ставить елку — в этом году она новая и будет походить на настоящую. Такой подарок по просьбе мэрии за 25 млн рублей преподнес Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (неформально — «клуб олигархов»). От настоящей ели решили отказаться, потому что она быстро теряла привлекательный вид и ее было сложно транспортировать Открытие ледового городка намечено на 29 декабря. В новогоднюю ночь, 31 декабря, горожан с 23:30 ждет праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивами и выступлениями творческих коллективов, а в январские праздники предусмотрены развлечения для детей и вечерние концерты для взрослых. В этом году ледяные скульптуры посвятят героям сказок поэта Александра Пушкина. Как будет выглядеть площадка по итогу — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Морозы, которые в Екатеринбурге только начали отступать, внесли свои коррективы в строительство ледового городка. Из-за холодов у строителей появилось небольшое отставание от графика, а лед для создания скульптур рассыпается, как только его берут в руки. Посмотреть на то, что происходит за ограждениями на площади 1905 года, смог корреспондент URA.RU. «Лед на городок наконец-то стал поступать. Погодные условия повлияли на график работы подрядчика, потому что сначала были обильные снегопады, затем оттепель до +5 градусов, заморозки, которые достигали -40 на водоеме. Все это осложнило процесс работы и доставки льда. Сейчас мы доставляем его в усиленном режиме», — пояснила замначальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Елена Соколова. В это же время строители отмечают плохое качество льда. Из-за перепадов температур он стал очень хрупким и может треснуть даже в том случае, если с него смахнут снег. Но создатели городка уверяют, что им не раз приходилось сталкиваться с трудностями, так что все работы все же завершат к 29 декабря. Сейчас смонтированы большая, средняя и малая горки, их начали оформлять, также выполнены арочные сборочные конструкции. А 18 декабря начнут ставить елку — в этом году она новая и будет походить на настоящую. Такой подарок по просьбе мэрии за 25 млн рублей преподнес Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (неформально — «клуб олигархов»). От настоящей ели решили отказаться, потому что она быстро теряла привлекательный вид и ее было сложно транспортировать Открытие ледового городка намечено на 29 декабря. В новогоднюю ночь, 31 декабря, горожан с 23:30 ждет праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивами и выступлениями творческих коллективов, а в январские праздники предусмотрены развлечения для детей и вечерние концерты для взрослых. В этом году ледяные скульптуры посвятят героям сказок поэта Александра Пушкина. Как будет выглядеть площадка по итогу — в материале URA.RU.