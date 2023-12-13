13 декабря 2023

В курганском городе жители сидят без воды из-за аварии на водонапорной башне

© Служба новостей «URA.RU»
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Северная часть города Петухово избежала отключения воды Фото:

Почти во всех районах города Петухово в Курганской области отключено водоснабжение. Мера по отключению была вынужденной из-за аварии на местной водонапорной башне. Об этом сообщила администрация Петуховского муниципального округа (МО) в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Временно приостановлена подача водоснабжения в городе Петухово», — указано в сообществе «Администрация Петуховского муниципального округа». Отмечено, что северная часть города воду в дома получает.

Также администрация сообщила, что на водонапорной башне произошел большой разбор воды. Водоснабжение было отключено для того, чтобы найти и устранить порывы на трубах водопровода. В публикации администрация округа попросила жителей не допускать разбора воды из и теплоносителя из систем отопления, а также сообщать информацию о порывах по телефону 2-34-00. Также было уточнено, что по организации подвоза воды можно обратиться в ООО «Водоканал» с 8 до 18 часов по телефону 38-2-30.

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Почти во всех районах города Петухово в Курганской области отключено водоснабжение. Мера по отключению была вынужденной из-за аварии на местной водонапорной башне. Об этом сообщила администрация Петуховского муниципального округа (МО) в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Временно приостановлена подача водоснабжения в городе Петухово», — указано в сообществе «Администрация Петуховского муниципального округа». Отмечено, что северная часть города воду в дома получает. Также администрация сообщила, что на водонапорной башне произошел большой разбор воды. Водоснабжение было отключено для того, чтобы найти и устранить порывы на трубах водопровода. В публикации администрация округа попросила жителей не допускать разбора воды из и теплоносителя из систем отопления, а также сообщать информацию о порывах по телефону 2-34-00. Также было уточнено, что по организации подвоза воды можно обратиться в ООО «Водоканал» с 8 до 18 часов по телефону 38-2-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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