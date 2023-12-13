В курганском городе жители сидят без воды из-за аварии на водонапорной башне

14 декабря 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Северная часть города Петухово избежала отключения воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти во всех районах города Петухово в Курганской области отключено водоснабжение. Мера по отключению была вынужденной из-за аварии на местной водонапорной башне. Об этом сообщила администрация Петуховского муниципального округа (МО) в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Временно приостановлена подача водоснабжения в городе Петухово», — указано в сообществе «Администрация Петуховского муниципального округа». Отмечено, что северная часть города воду в дома получает. Также администрация сообщила, что на водонапорной башне произошел большой разбор воды. Водоснабжение было отключено для того, чтобы найти и устранить порывы на трубах водопровода. В публикации администрация округа попросила жителей не допускать разбора воды из и теплоносителя из систем отопления, а также сообщать информацию о порывах по телефону 2-34-00. Также было уточнено, что по организации подвоза воды можно обратиться в ООО «Водоканал» с 8 до 18 часов по телефону 38-2-30.

Почти во всех районах города Петухово в Курганской области отключено водоснабжение. Мера по отключению была вынужденной из-за аварии на местной водонапорной башне. Об этом сообщила администрация Петуховского муниципального округа (МО) в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Временно приостановлена подача водоснабжения в городе Петухово», — указано в сообществе «Администрация Петуховского муниципального округа». Отмечено, что северная часть города воду в дома получает. Также администрация сообщила, что на водонапорной башне произошел большой разбор воды. Водоснабжение было отключено для того, чтобы найти и устранить порывы на трубах водопровода. В публикации администрация округа попросила жителей не допускать разбора воды из и теплоносителя из систем отопления, а также сообщать информацию о порывах по телефону 2-34-00. Также было уточнено, что по организации подвоза воды можно обратиться в ООО «Водоканал» с 8 до 18 часов по телефону 38-2-30.