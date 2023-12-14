Куйвашев отреагировал на жалобу свердловчанина Путину

Евгений Куйвашев заявил, что в 2022-м году Рефтинской больнице было выделено 5,8 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В 2022 году на капитальный ремонт Рефтинской больницы было выделено 5,8 млн рублей. Кроме того, будет уделено отдельное внимание условиям труда врачей учреждения. Так ответил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, реагируя на жалобу уральца российскому президенту Владимиру Путину.

«Развитие системы здравоохранения является одним из приоритетов в Свердловской области. Что касается Рефтинской больницы, в 2022-м на капремонт поликлиники было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников», — сказал Куйвашев. Его слова приводит региональный департамент информполитики в telegram-канале. По словам Куйвашева, Рефтинская больница только недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию помощи.

Путин 14 декабря c 12:00 выступает на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Глава государства общается с жителями страны и журналистами, отвечает на интересующие их вопросы.

Во время конференции до Путина дозвонился свердловчанин. Он пожаловался на низкое качество медпомощи, которую оказывают в Рефтинской больнице.

Дозвонившимся оказался бывший депутат (2017—2022 годы) местной думы Рефтинского Егор Перминов. После этого в поселок экстренно выехал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Такое поручение дал Куйвашев.