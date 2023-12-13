Городской транспорт Салехарда продолжают украшать к Новому Году
В Салехарде (ЯНАО) автобус, который украсили в виде внучки Деда Мороза, отправят в город с 15 декабря. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
«С завтрашнего дня на линию городского транспорта выйдет вот такой новогодний автобус. „Автобус — Снегурочка“ будет работать на маршрутах № 1, 2 и 4», — говорится в сообщении Тиовского в Telegram.
Ранее URA.RU сообщило о том, что водители городского транспорта в Салехарде (ЯНАО) примерили на себе образ Деда Мороза. Сотрудники АТП управляют украшенными автобусами в новогодних костюмах.
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