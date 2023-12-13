13 декабря 2023

На дорогах столицы ЯНАО появится автобус-Снегурочка. Видео

В Салехарде появится общественный автобус в виде Снегурочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт Салехарда продолжают украшать к Новому Году Фото:

В Салехарде (ЯНАО) автобус, который украсили в виде внучки Деда Мороза, отправят в город с 15 декабря. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

«С завтрашнего дня на линию городского транспорта выйдет вот такой новогодний автобус. „Автобус — Снегурочка“ будет работать на маршрутах № 1, 2 и 4», — говорится в сообщении Тиовского в Telegram.

Ранее URA.RU сообщило о том, что водители городского транспорта в Салехарде (ЯНАО) примерили на себе образ Деда Мороза. Сотрудники АТП управляют украшенными автобусами в новогодних костюмах.

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В Салехарде (ЯНАО) автобус, который украсили в виде внучки Деда Мороза, отправят в город с 15 декабря. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «С завтрашнего дня на линию городского транспорта выйдет вот такой новогодний автобус. „Автобус — Снегурочка“ будет работать на маршрутах № 1, 2 и 4», — говорится в сообщении Тиовского в Telegram. Ранее URA.RU сообщило о том, что водители городского транспорта в Салехарде (ЯНАО) примерили на себе образ Деда Мороза. Сотрудники АТП управляют украшенными автобусами в новогодних костюмах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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