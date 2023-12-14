14 декабря 2023

Силовики обязали мэрию ликвидировать незаконную свалку

Прокуратура вынудила администрацию района ЯНАО устранить свалку металлолома
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, металлолом, пункт приема метала, цветные металлы, свалка
В селе Восяхово ликвидировали свалку металлолома Фото:

Прокуратура ЯНАО обязала администрацию Шурышкарского района ликвидировать несанкционированную свалку металлолома в селе Восяхово. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Установлено, что на территории с. Восяхово имеется несанкционированная свалка металлолома, которая на протяжении продолжительного периода времени не ликвидируется. В этой связи прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Шурышкарского района устранить данную несанкционированную свалку», — говорится в сообщении. Судом требования прокурора удовлетворены, в настоящее время свалка ликвидирована.

Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале отходы и сломанную технику сваливали за пределами полигона ТБО. Виновных лиц привлекли к ответственности.

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Прокуратура ЯНАО обязала администрацию Шурышкарского района ликвидировать несанкционированную свалку металлолома в селе Восяхово. Об этом сообщается на сайте силового ведомства. «Установлено, что на территории с. Восяхово имеется несанкционированная свалка металлолома, которая на протяжении продолжительного периода времени не ликвидируется. В этой связи прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Шурышкарского района устранить данную несанкционированную свалку», — говорится в сообщении. Судом требования прокурора удовлетворены, в настоящее время свалка ликвидирована. Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале отходы и сломанную технику сваливали за пределами полигона ТБО. Виновных лиц привлекли к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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