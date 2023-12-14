Силовики обязали мэрию ликвидировать незаконную свалку

Прокуратура вынудила администрацию района ЯНАО устранить свалку металлолома

15 декабря 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В селе Восяхово ликвидировали свалку металлолома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура ЯНАО обязала администрацию Шурышкарского района ликвидировать несанкционированную свалку металлолома в селе Восяхово. Об этом сообщается на сайте силового ведомства. «Установлено, что на территории с. Восяхово имеется несанкционированная свалка металлолома, которая на протяжении продолжительного периода времени не ликвидируется. В этой связи прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Шурышкарского района устранить данную несанкционированную свалку», — говорится в сообщении. Судом требования прокурора удовлетворены, в настоящее время свалка ликвидирована. Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале отходы и сломанную технику сваливали за пределами полигона ТБО. Виновных лиц привлекли к ответственности.

Прокуратура ЯНАО обязала администрацию Шурышкарского района ликвидировать несанкционированную свалку металлолома в селе Восяхово. Об этом сообщается на сайте силового ведомства. «Установлено, что на территории с. Восяхово имеется несанкционированная свалка металлолома, которая на протяжении продолжительного периода времени не ликвидируется. В этой связи прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Шурышкарского района устранить данную несанкционированную свалку», — говорится в сообщении. Судом требования прокурора удовлетворены, в настоящее время свалка ликвидирована. Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале отходы и сломанную технику сваливали за пределами полигона ТБО. Виновных лиц привлекли к ответственности.