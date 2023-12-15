Члены пермского правительства объяснили неожиданный отъезд в ЛНР

Пермские чиновники Марданов и Алякринский проинспектировали Северодонецк в ЛНР
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, алякринский андрей
Вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский возглавил миссию в Северодонецк (архивное фото) Фото:

Замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал о командировке в Северодонецк Луганской народной республики. Чиновники, которых в Перми проверяют правоохранительные органы, в подшефной территории обсуждали развитие местной инфраструктуры. Поездка состоялась по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, совместно с заместителем председателя правительства Пермского края Андреем Алякринским и директором Многофункционального миграционного центра Артемом Верхоланцевым работали на подшефной территории края — городе Северодонецк ЛНР. Приняли участие в совещании с руководством Минстроя России, Минтранса ЛНР и главой Северодонецка Николаем Моргуновым», — сообщил Марданов в соцсетях.

По его словам, на встрече обсуждались перспективы развития инфраструктуры Северодонецка. Также чиновники проинспектировали новые котельные, а после приняли участие в торжественной церемонии открытия восстановленного монумента погибшим героям Великой Отечественной войны в поселке Боровское. Кроме этого, делегаты передали партию гуманитарной помощи для мобилизованных пермяков.

Ранее о том, что Алякринский и Марданов отправились в командировку в ЛНР, рассказывали источники URA.RU. К обоим чиновникам приковано внимание силовиков. У Марданова якобы нашли незадекларированные квартиры, а против Алякринского начал давать показания его подчиненный Андрей Угольков, подозреваемый в получении взятки.

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Замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал о командировке в Северодонецк Луганской народной республики. Чиновники, которых в Перми проверяют правоохранительные органы, в подшефной территории обсуждали развитие местной инфраструктуры. Поездка состоялась по поручению губернатора Дмитрия Махонина. «По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, совместно с заместителем председателя правительства Пермского края Андреем Алякринским и директором Многофункционального миграционного центра Артемом Верхоланцевым работали на подшефной территории края — городе Северодонецк ЛНР. Приняли участие в совещании с руководством Минстроя России, Минтранса ЛНР и главой Северодонецка Николаем Моргуновым», — сообщил Марданов в соцсетях. По его словам, на встрече обсуждались перспективы развития инфраструктуры Северодонецка. Также чиновники проинспектировали новые котельные, а после приняли участие в торжественной церемонии открытия восстановленного монумента погибшим героям Великой Отечественной войны в поселке Боровское. Кроме этого, делегаты передали партию гуманитарной помощи для мобилизованных пермяков. Ранее о том, что Алякринский и Марданов отправились в командировку в ЛНР, рассказывали источники URA.RU. К обоим чиновникам приковано внимание силовиков. У Марданова якобы нашли незадекларированные квартиры, а против Алякринского начал давать показания его подчиненный Андрей Угольков, подозреваемый в получении взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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