Приковавшие внимание силовиков пермские чиновники неожиданно уехали в ЛНР

Вице-премьер Алякринский и замминистра Марданов уехали в Северодонецк
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, алякринский андрей
Цели визита Алякринского (на фото) и Марданова в Северодонецк неизвестны Фото:

Вице-премьер Андрей Алякринский и замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов отправились в командировку в ЛНР. Об этом рассказали источники в политэлитах.

«Марданов и Алякринский уехали в подшефный Пермскому краю Северодонецк. С какой целью, неизвестно», — отметил собеседник. В пресс-службе правительства не стали комментировать информацию.

Ранее в инсайдах URA.RU сообщало, что к обоим чиновникам приковано внимание силовиков. У Марданова якобы нашли незадекларированные квартиры, а против Алякринского начал давать показания его подчиненный Андрей Угольков, подозреваемый в получении взятки от дорожного подрядчика. В Северодонецке ранее работали вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, замминистра сельского хозяйства Юрий Крестьянников, а также начальник ИГЖН Александр Евсюков.

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Вице-премьер Андрей Алякринский и замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов отправились в командировку в ЛНР. Об этом рассказали источники в политэлитах. «Марданов и Алякринский уехали в подшефный Пермскому краю Северодонецк. С какой целью, неизвестно», — отметил собеседник. В пресс-службе правительства не стали комментировать информацию. Ранее в инсайдах URA.RU сообщало, что к обоим чиновникам приковано внимание силовиков. У Марданова якобы нашли незадекларированные квартиры, а против Алякринского начал давать показания его подчиненный Андрей Угольков, подозреваемый в получении взятки от дорожного подрядчика. В Северодонецке ранее работали вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, замминистра сельского хозяйства Юрий Крестьянников, а также начальник ИГЖН Александр Евсюков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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