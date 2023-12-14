Приковавшие внимание силовиков пермские чиновники неожиданно уехали в ЛНР

Вице-премьер Андрей Алякринский и замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов отправились в командировку в ЛНР. Об этом рассказали источники в политэлитах.
«Марданов и Алякринский уехали в подшефный Пермскому краю Северодонецк. С какой целью, неизвестно», — отметил собеседник. В пресс-службе правительства не стали комментировать информацию.
Ранее в инсайдах URA.RU сообщало, что к обоим чиновникам приковано внимание силовиков. У Марданова якобы нашли незадекларированные квартиры, а против Алякринского начал давать показания его подчиненный Андрей Угольков, подозреваемый в получении взятки от дорожного подрядчика. В Северодонецке ранее работали вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, замминистра сельского хозяйства Юрий Крестьянников, а также начальник ИГЖН Александр Евсюков.
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