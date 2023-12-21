В главном ледовом городке Екатеринбурга тают скульптуры

21 декабря 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Городок могут и не открыть из-за плюсовой температуры Фото: Размик Закарян © URA.RU Погода вновь сыграла злую шутку с ледовым городком, который возводят к 29 декабря в центре Екатеринбурга. На смену аномальным морозам пришла плюсовая температура, которая осложняет создание скульптур — они таят буквально в руках создателей. Об этом журналистам рассказала директор компании «Айс-проект 2000» Наталья Тумакова. «Нам приходится готовиться к сюрпризам — и к -40 градусам, и +2. Но ледяные горки и стенки мы заранее проектируем их таким образом, что в случае оттепели они потихонечку начнут таять сверху, чтобы не падать на посетителей, также строятся контрфорсы. Надеюсь, оттепель будет не затяжной и городок не успеет растаять и сохраниться в таком виде, как он сейчас возводится», — пояснила Тумакова. Участники фестиваля «Евразия», который проходит в Екатеринбурге 22 раз, рассказывают, что им приходится дополнительно подстраиваться к погодным условиям. Например, при создании рельефных фигур оставлять запасы для подтаивания. Все закончить должны к 26 декабря, а через три дня состоится официальное открытие. Если плюсовые температуры будут сохраняться и в дальнейшем, то городок будут закрывать, чтобы не подвергать людей опасности. В этом году главную площадь Екатеринбурга украсят скульптурами, посвященными поэту Александру Пушкину и героям его сказок. С 18 декабря начали ставить елку, которую по просьбе мэрии за 25 млн рублей купил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Как будет выглядеть площадка по итогу — в материале URA.RU. Что касаемо программы, то все январские праздники будут предусмотрены развлечения для детей и вечерние концерты для взрослых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погода вновь сыграла злую шутку с ледовым городком, который возводят к 29 декабря в центре Екатеринбурга. На смену аномальным морозам пришла плюсовая температура, которая осложняет создание скульптур — они таят буквально в руках создателей. Об этом журналистам рассказала директор компании «Айс-проект 2000» Наталья Тумакова. «Нам приходится готовиться к сюрпризам — и к -40 градусам, и +2. Но ледяные горки и стенки мы заранее проектируем их таким образом, что в случае оттепели они потихонечку начнут таять сверху, чтобы не падать на посетителей, также строятся контрфорсы. Надеюсь, оттепель будет не затяжной и городок не успеет растаять и сохраниться в таком виде, как он сейчас возводится», — пояснила Тумакова. Участники фестиваля «Евразия», который проходит в Екатеринбурге 22 раз, рассказывают, что им приходится дополнительно подстраиваться к погодным условиям. Например, при создании рельефных фигур оставлять запасы для подтаивания. Все закончить должны к 26 декабря, а через три дня состоится официальное открытие. Если плюсовые температуры будут сохраняться и в дальнейшем, то городок будут закрывать, чтобы не подвергать людей опасности. В этом году главную площадь Екатеринбурга украсят скульптурами, посвященными поэту Александру Пушкину и героям его сказок. С 18 декабря начали ставить елку, которую по просьбе мэрии за 25 млн рублей купил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Как будет выглядеть площадка по итогу — в материале URA.RU. Что касаемо программы, то все январские праздники будут предусмотрены развлечения для детей и вечерние концерты для взрослых.