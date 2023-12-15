Экономист дал совет ипотечникам после повышения ключевой ставки

Экономист Потапенко: ипотечникам не стоит волноваться из-за решения ЦБ
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Дмитрий Потапенко заявил, что в России наблюдается перезакредитованность физических и юридических лиц Фото:

Люди, которые уже выплачивают ипотеку, не должны переживать по поводу повышения ключевой ставки до 16%. Об этом рассказал экономист Дмитрий Потапенко.

«Не стоит переживать тем, кто уже в ипотеке: старые ипотечные кредиты не пересматривают. Что касается новых ипотечных кредитов, то ключевым вопросом тут является даже не повышение ставки, а то, что льготная ипотека, под которую было заточено большинство банков и компаний, в том числе девелоперских, может закончиться», — высказался Дмитрий Потапенко. Его слова приводит издание «Ридус».

Экономист назвал еще одну причину, почему Центральный банк России повысил ключевую ставку. По его словам, это произошло, чтобы уменьшить спрос на кредиты. Ведь, как отмечает Потапенко, в России наблюдается перезакредитованность физических и юридических лиц.

ЦБ в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Сейчас она находится на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что это связно с ростом инфляции. URA.RU собрало все заявления Набиуллиной с объяснением, почему в РФ растет ставка.

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Люди, которые уже выплачивают ипотеку, не должны переживать по поводу повышения ключевой ставки до 16%. Об этом рассказал экономист Дмитрий Потапенко. «Не стоит переживать тем, кто уже в ипотеке: старые ипотечные кредиты не пересматривают. Что касается новых ипотечных кредитов, то ключевым вопросом тут является даже не повышение ставки, а то, что льготная ипотека, под которую было заточено большинство банков и компаний, в том числе девелоперских, может закончиться», — высказался Дмитрий Потапенко. Его слова приводит издание «Ридус». Экономист назвал еще одну причину, почему Центральный банк России повысил ключевую ставку. По его словам, это произошло, чтобы уменьшить спрос на кредиты. Ведь, как отмечает Потапенко, в России наблюдается перезакредитованность физических и юридических лиц. ЦБ в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Сейчас она находится на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что это связно с ростом инфляции. URA.RU собрало все заявления Набиуллиной с объяснением, почему в РФ растет ставка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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