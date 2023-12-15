Главные заявления Набиуллиной после повышения ключевой ставки 14 декабря

Набиуллина: ключевая ставка повышается из-за роста инфляции

15 декабря 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Повышение инфляции говорит, что экономика страны не успевает за растущим спросом, считает Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания Совета директоров Банка России сделала несколько заявлений, касающихся ключевой ставки. По ее словам, ключевая ставка повышается из-за роста инфляции. А ее высокий уровень говорит о том, что экономика страны не успевает за растущим спросом. URA.RU приводит главные заявления главы Центробанка. Темп роста цен на данный момент остается высоким. В основном он приходится на потребительскую корзину, которая слабо зависит от курса рубля. По словам Набиуллиной, если в начале 2023 года сильное подорожание услуг можно было объяснить догоняющим ростом экономики, то на данный момент на них в основном оказывает влияние высокий спрос. В свою очередь, он подпитывается высокими ожиданиями от инфляции со стороны граждан РФ и бизнеса.

В связи с охлаждением мировой экономики происходит коррекция спроса на сырьевые товары и нефть. В последние несколько месяцев это является одним из основных факторов сокращения экспорта из России. При этом импорт также снижался, но меньшими темпами.

Ключевая ставка в России повышается в связи с ростом инфляции. В свою очередь, высокий уровень инфляции говорит о том, что экономика страны не успевает за растущим спросом. Глава ЦБ также сравнила экономическую сферу страны с автомобилем. По ее словам, если сильно давить на газ, то рано или поздно двигатель перегреется. В данном случае машина будет ехать быстро, но недолго.

По словам Набиуллиной, ключевая ставка будет держаться на высоком уровне до тех пор, пока не снизится уровень инфляции. Центральный банк будет устанавливать ставку так, чтобы вернуть инфляцию к нужной цели в конце 2024 года. Также она не понизится, пока не сложится устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий и замедлению роста цен.

Продолжается подстройка банковского сектора к повышению ключевой ставки. Благодаря росту ставок на депозитном рынке увеличивается приток средств. Но на кредитном рынке реакция неоднородная. По словам главы ЦБ, были замечены первые признаки замедления в кредитовании бизнеса. Но оно все так же растет в рекордных темпах. С таким же успехом растет кредитование населения. В особенности ипотека.

Набиуллина заявила, что баланс рисков остается проинфляционным. В качестве основного риска выступают высокие ожидания от инфляции. Из-за них спрос может в меньшей степени реагировать на решения Центробанка. Также сохраняются риски замедления глобальной экономики и геополитические риски.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания Совета директоров Банка России сделала несколько заявлений, касающихся ключевой ставки. По ее словам, ключевая ставка повышается из-за роста инфляции. А ее высокий уровень говорит о том, что экономика страны не успевает за растущим спросом. URA.RU приводит главные заявления главы Центробанка.