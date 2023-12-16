Полянский: Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение

16 декабря 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

По словам Полянского, любая сделка теперь будет отражать капитуляцию Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев упустил свой шанс на подписание выгодного мирного соглашения с Россией. Это случилось, когда оно было «парафировано» переговорщиками президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зеленского. <…> Но вам не о чем беспокоиться — Украина упустила свои шансы на столь выгодный исход», — пишет Полянский в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что теперь любая сделка будет отражать капитуляцию Киева. Ранее Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию, согласно которой с России будут взысканы репарации. Проект поддержали 94 члена ООН. Воздержались от голосования 73 страны, а еще 14 высказались против такой меры. Позже Киев заявил, что не станет подписывать мирное соглашение с РФ без обязательств со стороны Москвы по данной выплате.

Киев упустил свой шанс на подписание выгодного мирного соглашения с Россией. Это случилось, когда оно было «парафировано» переговорщиками президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зеленского. <…> Но вам не о чем беспокоиться — Украина упустила свои шансы на столь выгодный исход», — пишет Полянский в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что теперь любая сделка будет отражать капитуляцию Киева. Ранее Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию, согласно которой с России будут взысканы репарации. Проект поддержали 94 члена ООН. Воздержались от голосования 73 страны, а еще 14 высказались против такой меры. Позже Киев заявил, что не станет подписывать мирное соглашение с РФ без обязательств со стороны Москвы по данной выплате.