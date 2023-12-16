ФСБ задержала еще одного участника челябинского ОПГ дорожников, пытавшегося скрыться из России

ФСБ задержала сына челябинского бизнесмена Колозяна при попытке уехать из РФ

17 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Нвер Колозян мог передавать взятки сотрудникам госучреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали при попытке выезда из РФ сына директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна Гарника как возможного участника ОПГ, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Колозян-младший арестован и 17 декабря отправлен в СИЗО, где уже находятся несколько фигурантов дела. «Гарник Колозян задержан при попытке выехать за границу. Задержание произведено по ранее возбужденным следственным управлением СКР по Челябинской области уголовным делам о даче взяток должностным лицам контрольно-надзорных органов, подведомственным и министерству дорожного хозяйства региона. Решением Курчатовского районного суда Челябинска Гарник Колозян заключен под стражу сроком на два месяца», — рассказал источник. По версии следствия, Нвер Колозян передавал взятки сотрудникам областных государственных казенных учреждений (ОГКУ) «Челябинскавтодор» и «Южно-Уральскому центру дорожных испытаний и исследований». Учредителем обоих ОГКУ является миндор региона. За взятки Колозян-старший получал информацию о грядущих проверках, а сотрудники ОГКУ обеспечивали ему беспрепятственную приемку невыполненных работ в рамках нацпроекта «Безопасные дороги». Нвера Колозяна задержали 13 декабря. 14 декабря его взяли под стражу и отправили в СИЗО до 13 февраля. Также взят под стражу на два месяца главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. В пресс-службе СУ СКР по региону подтверждают возбуждение уголовных дел, но имена участников не называют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали при попытке выезда из РФ сына директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна Гарника как возможного участника ОПГ, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Колозян-младший арестован и 17 декабря отправлен в СИЗО, где уже находятся несколько фигурантов дела. «Гарник Колозян задержан при попытке выехать за границу. Задержание произведено по ранее возбужденным следственным управлением СКР по Челябинской области уголовным делам о даче взяток должностным лицам контрольно-надзорных органов, подведомственным и министерству дорожного хозяйства региона. Решением Курчатовского районного суда Челябинска Гарник Колозян заключен под стражу сроком на два месяца», — рассказал источник. По версии следствия, Нвер Колозян передавал взятки сотрудникам областных государственных казенных учреждений (ОГКУ) «Челябинскавтодор» и «Южно-Уральскому центру дорожных испытаний и исследований». Учредителем обоих ОГКУ является миндор региона. За взятки Колозян-старший получал информацию о грядущих проверках, а сотрудники ОГКУ обеспечивали ему беспрепятственную приемку невыполненных работ в рамках нацпроекта «Безопасные дороги». Нвера Колозяна задержали 13 декабря. 14 декабря его взяли под стражу и отправили в СИЗО до 13 февраля. Также взят под стражу на два месяца главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. В пресс-службе СУ СКР по региону подтверждают возбуждение уголовных дел, но имена участников не называют.